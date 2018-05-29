|
|
Підраховано вартість реклами на ЧС-2018
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 чер, 2018 07:57
Пропонуємо до обговорення:
Чемпіонат світу з футболу названий одною з найприбутковіших спортивних подій.
Дивися повний текст Підраховано вартість реклами на ЧС-2018
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82558
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 14 чер, 2018 07:57
Чемпионат мира по футболу 2018 - в России!)
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2583
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 213 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 35 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор