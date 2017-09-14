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Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 чер, 2018 07:59
Пропонуємо до обговорення:
Колишній рекорд належав минулому чемпіонату в Бразилії в 2014 році, де влада витратила $11,6 млрд.
Дивися повний текст Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ
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Додано: Чет 14 чер, 2018 07:59
Чемпионат мира по футболу 2018 - в России.
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