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Вартість ЧС-2018 в Росії
оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ

Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 07:59

Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Колишній рекорд належав минулому чемпіонату в Бразилії в 2014 році, де влада витратила $11,6 млрд.

Дивися повний текст Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ.
R2
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Чемпионат мира по футболу 2018 - в России.
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