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Вартість ЧС-2018 в Росії
оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ

Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 07:59

Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Колишній рекорд належав минулому чемпіонату в Бразилії в 2014 році, де влада витратила $11,6 млрд.

Дивися повний текст Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:04

На примере Нижнего Новгорода - что получил город к чемпионату мира за деньги федерального бюджета.
-Стадион на 45 тыс. на месте старого портового района на Стрелке Волги и Оки - самый ненужный из всех объектов. Город у нас не футбольный и таковым не будет.
- Линию метро в спальный район на берегу Волги.
- Новый мост через Волгу.
- Прекрасную дорогу через этот район вдоль Волги
- Две новые набережные Волги.
- Новый терминал (фактически новый аэропорт)
- Ремонт здания ж/д вокзала (капитальный)
- Новое шоссе к аэропорту.
- Покраску фасадов 500-от домов в районе стадиона.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:27

  Волгарь написав:На примере Нижнего Новгорода - что получил город к чемпионату мира
- Покраску фасадов 500-от домов в районе стадиона.


Есть фото, есть - как "красят" дома в рашке. :)

Ну или из свежего:
https://lenta.ru/news/2018/06/13/england_hotel/
Футболистов сборной Англии разместили в отеле, окна которого выходят на сгоревший дом. Об этом в своем Twitter сообщает корреспондент «Спорт-Экспресс» Георгий Чернов.

«Ничем не затянутый, не скрытый, не закрашенный. Можно подойти к сооружению и запечатлеть его для первой полосы, тем более что это здание видно прямо из окон сборной», — написал Чернов.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:32

Re: Новгород

  Волгарь написав:получил город к чемпионату мира за деньги федерального бюджета.

К Евро-2012 Киев тоже многое получил. и Донецк и Харьков.
Были времена...
sal
 
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