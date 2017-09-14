Колишній рекорд належав минулому чемпіонату в Бразилії в 2014 році, де влада витратила $11,6 млрд.
Дивися повний текст Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 чер, 2018 07:59
Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ.
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:04
На примере Нижнего Новгорода - что получил город к чемпионату мира за деньги федерального бюджета.
-Стадион на 45 тыс. на месте старого портового района на Стрелке Волги и Оки - самый ненужный из всех объектов. Город у нас не футбольный и таковым не будет.
- Линию метро в спальный район на берегу Волги.
- Новый мост через Волгу.
- Прекрасную дорогу через этот район вдоль Волги
- Две новые набережные Волги.
- Новый терминал (фактически новый аэропорт)
- Ремонт здания ж/д вокзала (капитальный)
- Новое шоссе к аэропорту.
- Покраску фасадов 500-от домов в районе стадиона.
Додано: Чет 14 чер, 2018 16:27
Есть фото, есть - как "красят" дома в рашке.
Ну или из свежего:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 14 чер, 2018 16:32
Re: Новгород
|