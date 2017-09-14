Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ
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На примере Нижнего Новгорода - что получил город к чемпионату мира за деньги федерального бюджета. -Стадион на 45 тыс. на месте старого портового района на Стрелке Волги и Оки - самый ненужный из всех объектов. Город у нас не футбольный и таковым не будет. - Линию метро в спальный район на берегу Волги. - Новый мост через Волгу. - Прекрасную дорогу через этот район вдоль Волги - Две новые набережные Волги. - Новый терминал (фактически новый аэропорт) - Ремонт здания ж/д вокзала (капитальный) - Новое шоссе к аэропорту. - Покраску фасадов 500-от домов в районе стадиона.
Волгарь написав:На примере Нижнего Новгорода - что получил город к чемпионату мира за деньги федерального бюджета. -Стадион на 45 тыс. на месте старого портового района на Стрелке Волги и Оки - самый ненужный из всех объектов. Город у нас не футбольный и таковым не будет. - Линию метро в спальный район на берегу Волги. - Новый мост через Волгу. - Прекрасную дорогу через этот район вдоль Волги - Две новые набережные Волги. - Новый терминал (фактически новый аэропорт) - Ремонт здания ж/д вокзала (капитальный) - Новое шоссе к аэропорту. - Покраску фасадов 500-от домов в районе стадиона.
Болельщики сборной Хорватии гуляя по Нижнему Новгороду, наткнулись на дорожную яму, залезли в неё и сделали фото.