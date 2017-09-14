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Вартість ЧС-2018 в Росії
оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ

Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 07:59

Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Колишній рекорд належав минулому чемпіонату в Бразилії в 2014 році, де влада витратила $11,6 млрд.

Дивися повний текст Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:04

На примере Нижнего Новгорода - что получил город к чемпионату мира за деньги федерального бюджета.
-Стадион на 45 тыс. на месте старого портового района на Стрелке Волги и Оки - самый ненужный из всех объектов. Город у нас не футбольный и таковым не будет.
- Линию метро в спальный район на берегу Волги.
- Новый мост через Волгу.
- Прекрасную дорогу через этот район вдоль Волги
- Две новые набережные Волги.
- Новый терминал (фактически новый аэропорт)
- Ремонт здания ж/д вокзала (капитальный)
- Новое шоссе к аэропорту.
- Покраску фасадов 500-от домов в районе стадиона.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:27

  Волгарь написав:На примере Нижнего Новгорода - что получил город к чемпионату мира
- Покраску фасадов 500-от домов в районе стадиона.


Есть фото, есть - как "красят" дома в рашке. :)

Ну или из свежего:
https://lenta.ru/news/2018/06/13/england_hotel/
Футболистов сборной Англии разместили в отеле, окна которого выходят на сгоревший дом. Об этом в своем Twitter сообщает корреспондент «Спорт-Экспресс» Георгий Чернов.

«Ничем не затянутый, не скрытый, не закрашенный. Можно подойти к сооружению и запечатлеть его для первой полосы, тем более что это здание видно прямо из окон сборной», — написал Чернов.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:32

Re: Новгород

  Волгарь написав:получил город к чемпионату мира за деньги федерального бюджета.

К Евро-2012 Киев тоже многое получил. и Донецк и Харьков.
Были времена...
sal
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:33

  Волгарь написав:На примере Нижнего Новгорода - что получил город к чемпионату мира за деньги федерального бюджета.
-Стадион на 45 тыс. на месте старого портового района на Стрелке Волги и Оки - самый ненужный из всех объектов. Город у нас не футбольный и таковым не будет.
- Линию метро в спальный район на берегу Волги.
- Новый мост через Волгу.
- Прекрасную дорогу через этот район вдоль Волги
- Две новые набережные Волги.
- Новый терминал (фактически новый аэропорт)
- Ремонт здания ж/д вокзала (капитальный)
- Новое шоссе к аэропорту.
- Покраску фасадов 500-от домов в районе стадиона.


Болельщики сборной Хорватии гуляя по Нижнему Новгороду, наткнулись на дорожную яму, залезли в неё и сделали фото. Зображення
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:13

  Faceless написав:Болельщики сборной Хорватии гуляя по Нижнему Новгороду, наткнулись на дорожную яму, залезли в неё и сделали фото.


Продолжайте вести наблюдение. Позже мы с вами свяжемся. (с)
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 07:58

  Волгарь написав:На примере Нижнего Новгорода - что получил город к чемпионату мира за деньги федерального бюджета.
-Стадион на 45 тыс. на месте старого портового района на Стрелке Волги и Оки - самый ненужный из всех объектов. Город у нас не футбольный и таковым не будет.
- Линию метро в спальный район на берегу Волги.
- Новый мост через Волгу.
- Прекрасную дорогу через этот район вдоль Волги
- Две новые набережные Волги.
- Новый терминал (фактически новый аэропорт)
- Ремонт здания ж/д вокзала (капитальный)
- Новое шоссе к аэропорту.
- Покраску фасадов 500-от домов в районе стадиона.

Зображення
В Нижнем Новгороде ливнем размыло дорогу, которую построили к ЧМ-2018 за 700 миллионов рублей.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:45

  Faceless написав:
  Волгарь написав:На примере Нижнего Новгорода - что получил город к чемпионату мира за деньги федерального бюджета.
-Стадион на 45 тыс. на месте старого портового района на Стрелке Волги и Оки - самый ненужный из всех объектов. Город у нас не футбольный и таковым не будет.
- Линию метро в спальный район на берегу Волги.
- Новый мост через Волгу.
- Прекрасную дорогу через этот район вдоль Волги
- Две новые набережные Волги.
- Новый терминал (фактически новый аэропорт)
- Ремонт здания ж/д вокзала (капитальный)
- Новое шоссе к аэропорту.
- Покраску фасадов 500-от домов в районе стадиона.

Зображення
В Нижнем Новгороде восстановят благоустройство после ливней
По словам мэра Нижнего Новгорода, прошедшие дожди показали имеющиеся проблемы с водоотведением
https://news.mail.ru/society/34065689/?frommail=1
Но интересно другое - Вы ведь, судя по празднованию Дня вышиванки, о котором изволили писать в прошлом году, работаете в госучреждении. И на что же Вы, простите, тратите там свое рабочее время? Даже если об этом примечательном событии (размытии нескольких м2 тротуара после сильнейших ливней) сообщили УКрСМИ, надо было ведь еще и эту тему в форуме найти из примерно 200-от
Волгарь
 
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бурлак

А сколько на фальшфасады потратили?

avax
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:26

  avax написав:бурлак

А сколько на фальшфасады потратили?


Думаю, на 2 порядка меньше, чем на их покраску (по стоимсоти) - полотном затянули, судя по моим наблюдениям, пару десятков зданий, покрасили - раз в 20 больше
http://reporter-nn.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B ... IR_NN_617/
Увеличьте до возможного масштаба. Еще 3 года назад весь район Стрелки вокруг собора Александра Невского (на снимке, где Волга справа сливается с Окой вдольнабережной представлял портовый район площадью не менее 10 км2 (в начале 60-х там снимался фильм Екатерина Воронина с Ульяновым и Хитяевой), застроенный невзрачными пакгаузами и складами, где выйти к рекам было невозможно.
Сейчас - это новый городской центр вокруг стадиона
Волгарь
 
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