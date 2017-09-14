Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ
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На примере Нижнего Новгорода - что получил город к чемпионату мира за деньги федерального бюджета. -Стадион на 45 тыс. на месте старого портового района на Стрелке Волги и Оки - самый ненужный из всех объектов. Город у нас не футбольный и таковым не будет. - Линию метро в спальный район на берегу Волги. - Новый мост через Волгу. - Прекрасную дорогу через этот район вдоль Волги - Две новые набережные Волги. - Новый терминал (фактически новый аэропорт) - Ремонт здания ж/д вокзала (капитальный) - Новое шоссе к аэропорту. - Покраску фасадов 500-от домов в районе стадиона.
Волгарь написав:На примере Нижнего Новгорода - что получил город к чемпионату мира за деньги федерального бюджета. -Стадион на 45 тыс. на месте старого портового района на Стрелке Волги и Оки - самый ненужный из всех объектов. Город у нас не футбольный и таковым не будет. - Линию метро в спальный район на берегу Волги. - Новый мост через Волгу. - Прекрасную дорогу через этот район вдоль Волги - Две новые набережные Волги. - Новый терминал (фактически новый аэропорт) - Ремонт здания ж/д вокзала (капитальный) - Новое шоссе к аэропорту. - Покраску фасадов 500-от домов в районе стадиона.
Болельщики сборной Хорватии гуляя по Нижнему Новгороду, наткнулись на дорожную яму, залезли в неё и сделали фото.
Волгарь написав:На примере Нижнего Новгорода - что получил город к чемпионату мира за деньги федерального бюджета. -Стадион на 45 тыс. на месте старого портового района на Стрелке Волги и Оки - самый ненужный из всех объектов. Город у нас не футбольный и таковым не будет. - Линию метро в спальный район на берегу Волги. - Новый мост через Волгу. - Прекрасную дорогу через этот район вдоль Волги - Две новые набережные Волги. - Новый терминал (фактически новый аэропорт) - Ремонт здания ж/д вокзала (капитальный) - Новое шоссе к аэропорту. - Покраску фасадов 500-от домов в районе стадиона.
В Нижнем Новгороде ливнем размыло дорогу, которую построили к ЧМ-2018 за 700 миллионов рублей.
Волгарь написав:На примере Нижнего Новгорода - что получил город к чемпионату мира за деньги федерального бюджета. -Стадион на 45 тыс. на месте старого портового района на Стрелке Волги и Оки - самый ненужный из всех объектов. Город у нас не футбольный и таковым не будет. - Линию метро в спальный район на берегу Волги. - Новый мост через Волгу. - Прекрасную дорогу через этот район вдоль Волги - Две новые набережные Волги. - Новый терминал (фактически новый аэропорт) - Ремонт здания ж/д вокзала (капитальный) - Новое шоссе к аэропорту. - Покраску фасадов 500-от домов в районе стадиона.
В Нижнем Новгороде восстановят благоустройство после ливней По словам мэра Нижнего Новгорода, прошедшие дожди показали имеющиеся проблемы с водоотведением https://news.mail.ru/society/34065689/?frommail=1 Но интересно другое - Вы ведь, судя по празднованию Дня вышиванки, о котором изволили писать в прошлом году, работаете в госучреждении. И на что же Вы, простите, тратите там свое рабочее время? Даже если об этом примечательном событии (размытии нескольких м2 тротуара после сильнейших ливней) сообщили УКрСМИ, надо было ведь еще и эту тему в форуме найти из примерно 200-от
Думаю, на 2 порядка меньше, чем на их покраску (по стоимсоти) - полотном затянули, судя по моим наблюдениям, пару десятков зданий, покрасили - раз в 20 больше http://reporter-nn.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B ... IR_NN_617/ Увеличьте до возможного масштаба. Еще 3 года назад весь район Стрелки вокруг собора Александра Невского (на снимке, где Волга справа сливается с Окой вдольнабережной представлял портовый район площадью не менее 10 км2 (в начале 60-х там снимался фильм Екатерина Воронина с Ульяновым и Хитяевой), застроенный невзрачными пакгаузами и складами, где выйти к рекам было невозможно. Сейчас - это новый городской центр вокруг стадиона