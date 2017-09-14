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Вартість ЧС-2018 в Росії
оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ

Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:29

Re: Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ

  Волгарь написав:Но интересно другое - Вы ведь, судя по празднованию Дня вышиванки, о котором изволили писать в прошлом году, работаете в госучреждении.

Не работаю и никогда не работал в госучреждениях.
День вышиванки у нас отмечают очень много где в частных структурах, на улице в этот день полно людей в вышиванках (впрочем, намного пореже но и в другие дни встречаются)
  Волгарь написав:надо было ведь еще и эту тему в форуме найти из примерно 200-от

Что там искать, ищет функция поиска по ключевым словам, это от силы минута включая написание самого поста
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:46

  Faceless написав:
  Волгарь написав:Но интересно другое - Вы ведь, судя по празднованию Дня вышиванки, о котором изволили писать в прошлом году, работаете в госучреждении.

Не работаю и никогда не работал в госучреждениях.
День вышиванки у нас отмечают очень много где в частных структурах, на улице в этот день полно людей в вышиванках (впрочем, намного пореже но и в другие дни встречаются)
  Волгарь написав:надо было ведь еще и эту тему в форуме найти из примерно 200-от

Что там искать, ищет функция поиска по ключевым словам, это от силы минута включая написание самого поста

А информацию, очевидно, почерпнули отсюда https://www.unian.net/russianworld/1018 ... -foto.html
Мы тут обычно с внучкой гуляем - квартира, которую я 3 года назад купил дочери, в 1,5 км выше по течению Волги.
Волгарь
 
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