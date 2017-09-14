Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ
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Волгарь написав:Но интересно другое - Вы ведь, судя по празднованию Дня вышиванки, о котором изволили писать в прошлом году, работаете в госучреждении.
Не работаю и никогда не работал в госучреждениях. День вышиванки у нас отмечают очень много где в частных структурах, на улице в этот день полно людей в вышиванках (впрочем, намного пореже но и в другие дни встречаются)
Волгарь написав:надо было ведь еще и эту тему в форуме найти из примерно 200-от
Что там искать, ищет функция поиска по ключевым словам, это от силы минута включая написание самого поста
Волгарь написав:Но интересно другое - Вы ведь, судя по празднованию Дня вышиванки, о котором изволили писать в прошлом году, работаете в госучреждении.
Не работаю и никогда не работал в госучреждениях. День вышиванки у нас отмечают очень много где в частных структурах, на улице в этот день полно людей в вышиванках (впрочем, намного пореже но и в другие дни встречаются)
Волгарь написав:надо было ведь еще и эту тему в форуме найти из примерно 200-от
Что там искать, ищет функция поиска по ключевым словам, это от силы минута включая написание самого поста