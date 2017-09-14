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Вартість ЧС-2018 в Росії
оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ

Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:29

Re: Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ

  Волгарь написав:Но интересно другое - Вы ведь, судя по празднованию Дня вышиванки, о котором изволили писать в прошлом году, работаете в госучреждении.

Не работаю и никогда не работал в госучреждениях.
День вышиванки у нас отмечают очень много где в частных структурах, на улице в этот день полно людей в вышиванках (впрочем, намного пореже но и в другие дни встречаются)
  Волгарь написав:надо было ведь еще и эту тему в форуме найти из примерно 200-от

Что там искать, ищет функция поиска по ключевым словам, это от силы минута включая написание самого поста
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:46

  Faceless написав:
  Волгарь написав:Но интересно другое - Вы ведь, судя по празднованию Дня вышиванки, о котором изволили писать в прошлом году, работаете в госучреждении.

Не работаю и никогда не работал в госучреждениях.
День вышиванки у нас отмечают очень много где в частных структурах, на улице в этот день полно людей в вышиванках (впрочем, намного пореже но и в другие дни встречаются)
  Волгарь написав:надо было ведь еще и эту тему в форуме найти из примерно 200-от

Что там искать, ищет функция поиска по ключевым словам, это от силы минута включая написание самого поста

А информацию, очевидно, почерпнули отсюда https://www.unian.net/russianworld/1018 ... -foto.html
Мы тут обычно с внучкой гуляем - квартира, которую я 3 года назад купил дочери, в 1,5 км выше по течению Волги.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 16:20

  Волгарь написав:
  Faceless написав:
  Волгарь написав:На примере Нижнего Новгорода - что получил город к чемпионату мира за деньги федерального бюджета.
-Стадион на 45 тыс. на месте старого портового района на Стрелке Волги и Оки - самый ненужный из всех объектов. Город у нас не футбольный и таковым не будет.
- Линию метро в спальный район на берегу Волги.
- Новый мост через Волгу.
- Прекрасную дорогу через этот район вдоль Волги
- Две новые набережные Волги.
- Новый терминал (фактически новый аэропорт)
- Ремонт здания ж/д вокзала (капитальный)
- Новое шоссе к аэропорту.
- Покраску фасадов 500-от домов в районе стадиона.

Зображення
В Нижнем Новгороде восстановят благоустройство после ливней
По словам мэра Нижнего Новгорода, прошедшие дожди показали имеющиеся проблемы с водоотведением
https://news.mail.ru/society/34065689/?frommail=1
Но интересно другое - Вы ведь, судя по празднованию Дня вышиванки, о котором изволили писать в прошлом году, работаете в госучреждении. И на что же Вы, простите, тратите там свое рабочее время? Даже если об этом примечательном событии (размытии нескольких м2 тротуара после сильнейших ливней) сообщили УКрСМИ, надо было ведь еще и эту тему в форуме найти из примерно 200-от


Вот это ответ, вот это я понимаю - с разваленных дорог перевести тему на вышиванки.
Неплохой способ уйти от ответа. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:40

Стадион в Волгограде уплывает вместе с ЧМ

http://news.liga.net/sport/video/pered-zakrytiem-chm-2018-v-rf-nachal-uplyvat-stadion---video
Насыпной склон стадиона в Волгограде с дорогой смыло дождем за несколько часов до официальной церемонии закрытия, люди были блокированы в своих авто
...
Волгоград Арена была построена к ЧМ-2018. Стоимость ее возведения составила 16,367 млрд рублей (более 250 млн долларов).
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:50

Re: Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ

Чем Россия вернёт внешний долг, если денег нет? Пенсионный ДЕФОЛТ России
Перес де Куэльяр
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