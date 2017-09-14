Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ
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Волгарь написав:Но интересно другое - Вы ведь, судя по празднованию Дня вышиванки, о котором изволили писать в прошлом году, работаете в госучреждении.
Не работаю и никогда не работал в госучреждениях. День вышиванки у нас отмечают очень много где в частных структурах, на улице в этот день полно людей в вышиванках (впрочем, намного пореже но и в другие дни встречаются)
Волгарь написав:надо было ведь еще и эту тему в форуме найти из примерно 200-от
Что там искать, ищет функция поиска по ключевым словам, это от силы минута включая написание самого поста
Волгарь написав:Но интересно другое - Вы ведь, судя по празднованию Дня вышиванки, о котором изволили писать в прошлом году, работаете в госучреждении.
Не работаю и никогда не работал в госучреждениях. День вышиванки у нас отмечают очень много где в частных структурах, на улице в этот день полно людей в вышиванках (впрочем, намного пореже но и в другие дни встречаются)
Волгарь написав:надо было ведь еще и эту тему в форуме найти из примерно 200-от
Что там искать, ищет функция поиска по ключевым словам, это от силы минута включая написание самого поста
Волгарь написав:На примере Нижнего Новгорода - что получил город к чемпионату мира за деньги федерального бюджета. -Стадион на 45 тыс. на месте старого портового района на Стрелке Волги и Оки - самый ненужный из всех объектов. Город у нас не футбольный и таковым не будет. - Линию метро в спальный район на берегу Волги. - Новый мост через Волгу. - Прекрасную дорогу через этот район вдоль Волги - Две новые набережные Волги. - Новый терминал (фактически новый аэропорт) - Ремонт здания ж/д вокзала (капитальный) - Новое шоссе к аэропорту. - Покраску фасадов 500-от домов в районе стадиона.
В Нижнем Новгороде восстановят благоустройство после ливней По словам мэра Нижнего Новгорода, прошедшие дожди показали имеющиеся проблемы с водоотведением https://news.mail.ru/society/34065689/?frommail=1 Но интересно другое - Вы ведь, судя по празднованию Дня вышиванки, о котором изволили писать в прошлом году, работаете в госучреждении. И на что же Вы, простите, тратите там свое рабочее время? Даже если об этом примечательном событии (размытии нескольких м2 тротуара после сильнейших ливней) сообщили УКрСМИ, надо было ведь еще и эту тему в форуме найти из примерно 200-от
Вот это ответ, вот это я понимаю - с разваленных дорог перевести тему на вышиванки. Неплохой способ уйти от ответа.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Насыпной склон стадиона в Волгограде с дорогой смыло дождем за несколько часов до официальной церемонии закрытия, люди были блокированы в своих авто ... Волгоград Арена была построена к ЧМ-2018. Стоимость ее возведения составила 16,367 млрд рублей (более 250 млн долларов).