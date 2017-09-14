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Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:01
Волгарь
А Вам и не нужно ничего пояснять - у Вас тут, милейший, другая задача
А яке ваше завдання ? Успіхи московії тут викладати ? Фейкомет ви запоребриковий .
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Перес де Куэльяр
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Додано: Пон 16 лип, 2018 14:19
Перес де Куэльяр написав:Волгарь
А Вам и не нужно ничего пояснять - у Вас тут, милейший, другая задача
А яке ваше завдання ? Успіхи московії тут викладати ? Фейкомет ви запоребриковий .
Придется Вас отправить к собратьям по перу
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Волгарь
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Додано: Пон 16 лип, 2018 14:24
Волгарь написав: Перес де Куэльяр написав:Волгарь
А Вам и не нужно ничего пояснять - у Вас тут, милейший, другая задача
А яке ваше завдання ? Успіхи московії тут викладати ? Фейкомет ви запоребриковий .
Придется Вас отправить к собратьям по перу
Є ще щось добавити ?Чи спрацьовує вже "отправитель" ?
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Перес де Куэльяр
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