RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вартість ЧС-2018 в Росії
оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ

Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:01

Волгарь
А Вам и не нужно ничего пояснять - у Вас тут, милейший, другая задача
А яке ваше завдання ? Успіхи московії тут викладати ? Фейкомет ви запоребриковий .
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1707
З нами з: 06.01.17
Подякував: 592 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:19

  Перес де Куэльяр написав:Волгарь
А Вам и не нужно ничего пояснять - у Вас тут, милейший, другая задача
А яке ваше завдання ? Успіхи московії тут викладати ? Фейкомет ви запоребриковий .

Придется Вас отправить к собратьям по перу
Волгарь
 
Повідомлень: 5038
З нами з: 12.10.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:24

  Волгарь написав:
  Перес де Куэльяр написав:Волгарь
А Вам и не нужно ничего пояснять - у Вас тут, милейший, другая задача
А яке ваше завдання ? Успіхи московії тут викладати ? Фейкомет ви запоребриковий .

Придется Вас отправить к собратьям по перу
Є ще щось добавити ?Чи спрацьовує вже "отправитель" ?
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1707
З нами з: 06.01.17
Подякував: 592 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
1
1
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba, Перес де Куэльяр і 36 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 284, 285, 286
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
2852 146955
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лип, 2018 15:23
ceba
Стала відома вартість квитка у космос на кораблі Blue Origin
R2 » Пон 16 лип, 2018 07:19
1 44
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лип, 2018 07:19
серенький
У Росії колектори отримають доступ до біометричної...
R2 » Суб 14 лип, 2018 18:46
1 73
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 лип, 2018 18:46
hodkonem36

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.