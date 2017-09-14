Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ

А яке ваше завдання ? Успіхи московії тут викладати ? Фейкомет ви запоребриковий .А Вам и не нужно ничего пояснять - у Вас тут, милейший, другая задача
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:01
Волгарь
А яке ваше завдання ? Успіхи московії тут викладати ? Фейкомет ви запоребриковий .
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:19
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:24
Зараз переглядають цей форум: ceba, Google Adsense [Bot], Перес де Куэльяр і 36 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|