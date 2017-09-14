Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ
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Российские розничные сети, рестораны и магазины электроники наращивают продажи во время Чемпионата мира по футболу-2018. The Bank of America оценивает увеличение потребительских расходов примерно в $5 млрд. Об этом пишет Bloomberg.
Волгарь написав:USA Today США Почему этот Чемпионат мира по футболу стал лучшим в истории https://inosmi.ru/politic/20180716/242755226.html C заголовком можно поспорить (хотя издание, мягко говоря, отнюдь не симпатизи рует РФ), но турнир удался - ЭТО ПРАВДА
Особенно он удался для российских болельщиц.
Это ж надо - с таким пылом отдаваться любому иностранцу.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...