Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ

Додано: Вів 17 лип, 2018 21:33

Волгарь написав: Редкостная глупость. Даже нет смысла пояснять. Редкостная глупость. Даже нет смысла пояснять.

Это всё эмоции . Санкции амеров против мацковии действуют .Это признают сами ватники .После апрельского раунда санкций США у российских банков и корпораций возникли сложности с внешним долгом, свидетельствует опубликованная в четверг статистика ЦБ.За второй квартал погашение привлеченных на Западе кредитов отняло у экономики рекордную за три года сумму - 34 млрд долларов.Банки, которые в начале года имели возможность частично продлевать кредиты, на этот раз не смогли рефинансировать ни цента: за квартал они погасили 9,8 млрд долларов, что даже больше суммы, которая требовалась по графику ЦБ (8,2 млрд долларов).Корпорациям нефинансового сектора предстояло заплатить 11,9 млрд долларов по телу долга и еще 3,3 млрд процентов и удалось отсрочить погашение примерно трети суммы.За квартал они вернули 10,2 млрд долларов, сократив внешний долг до 7-летнего минимума в 327,9 млрд долларов.К вывозу валюты подключился центробанк, который занял 4,3 млрд долларов на Западе летом прошлом года, когда ко дну пошел банк "Открытие". За квартал ЦБ вернул 3,7 млрд долларов по кредитам и уменьшил свой долг до 2,8 млрд долларов.Внешний госдолг России сократился на 10,1 млрд долларов, до минимума за год. Это результат выхода иностранных инвесторов из российских гособлигаций, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.По данным ЦБ, нерезиденты в апреле-мае продали ОФЗ на 3,6 млрд долларов, а еще почти 3 млрд вывели из еврооблигаций.Долговой отток капитала стал одной из причин слабости рубля и оставил банковскую систему практически без валюты, отмечает Порывай: за квартал валютные активы уменьшились на 7,4 млрд долларов, а свободных средств осталось лишь 1,7 млрд долларов - это запас ликвидных активов и средств на корсчетах за рубежом сверх той суммы, чтобы банки должны клиентам по расчетным счетам.Помимо санкции и общего отток капитала с развивающихся рынков, к погашению долга вынуждает ужесточение политики ФРС, говорит эксперт: ставки в долларах повышаются, обслуживать займы становится для корпораций все дороже.Общий внешний долг России на 1 июля сократился до 7-летнего минимума в 485,54 млрд долларов, долг банков - до минимума за 12 лет (95 млрд долларов). В ближайшие полгода, по данным ЦБ, предстоит погасить 34,4 млрд долларов, в том числе 9,1 млрд - в виде процентов.