Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ

А яке ваше завдання ? Успіхи московії тут викладати ? Фейкомет ви запоребриковий .А Вам и не нужно ничего пояснять - у Вас тут, милейший, другая задача
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Додано: Пон 16 лип, 2018 14:01
Волгарь
А яке ваше завдання ? Успіхи московії тут викладати ? Фейкомет ви запоребриковий .
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:19
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:24
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:40
Re: вартість
Российские розничные сети, рестораны и магазины электроники наращивают продажи во время Чемпионата мира по футболу-2018. The Bank of America оценивает увеличение потребительских расходов примерно в $5 млрд.
Об этом пишет Bloomberg.
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:35
Особенно он удался для российских болельщиц.
Это ж надо - с таким пылом отдаваться любому иностранцу.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Вів 17 лип, 2018 21:33
Это всё эмоции . Санкции амеров против мацковии действуют .Это признают сами ватники .После апрельского раунда санкций США у российских банков и корпораций возникли сложности с внешним долгом, свидетельствует опубликованная в четверг статистика ЦБ.
За второй квартал погашение привлеченных на Западе кредитов отняло у экономики рекордную за три года сумму - 34 млрд долларов.
Банки, которые в начале года имели возможность частично продлевать кредиты, на этот раз не смогли рефинансировать ни цента: за квартал они погасили 9,8 млрд долларов, что даже больше суммы, которая требовалась по графику ЦБ (8,2 млрд долларов).
Корпорациям нефинансового сектора предстояло заплатить 11,9 млрд долларов по телу долга и еще 3,3 млрд процентов и удалось отсрочить погашение примерно трети суммы.
За квартал они вернули 10,2 млрд долларов, сократив внешний долг до 7-летнего минимума в 327,9 млрд долларов.
К вывозу валюты подключился центробанк, который занял 4,3 млрд долларов на Западе летом прошлом года, когда ко дну пошел банк "Открытие". За квартал ЦБ вернул 3,7 млрд долларов по кредитам и уменьшил свой долг до 2,8 млрд долларов.
Внешний госдолг России сократился на 10,1 млрд долларов, до минимума за год. Это результат выхода иностранных инвесторов из российских гособлигаций, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
По данным ЦБ, нерезиденты в апреле-мае продали ОФЗ на 3,6 млрд долларов, а еще почти 3 млрд вывели из еврооблигаций.
Долговой отток капитала стал одной из причин слабости рубля и оставил банковскую систему практически без валюты, отмечает Порывай: за квартал валютные активы уменьшились на 7,4 млрд долларов, а свободных средств осталось лишь 1,7 млрд долларов - это запас ликвидных активов и средств на корсчетах за рубежом сверх той суммы, чтобы банки должны клиентам по расчетным счетам.
Помимо санкции и общего отток капитала с развивающихся рынков, к погашению долга вынуждает ужесточение политики ФРС, говорит эксперт: ставки в долларах повышаются, обслуживать займы становится для корпораций все дороже.
Общий внешний долг России на 1 июля сократился до 7-летнего минимума в 485,54 млрд долларов, долг банков - до минимума за 12 лет (95 млрд долларов). В ближайшие полгода, по данным ЦБ, предстоит погасить 34,4 млрд долларов, в том числе 9,1 млрд - в виде процентов.
Додано: Сер 18 лип, 2018 14:09
А вам то что?
Чем вас это задевает?
Сексуальные революции давно уже отгремели.
Каждый имеет право.
Если два человека по обоюдному согласию хотят "покувыркаться", вы то что к ним в постель лезете?
Совковые скрепы трещат? Хотите возврата советских товарищеских судов с осуждением морального облика соседа/соседки/коллеги?
Ну приехало в страну миллион иностранцев, ну захотелось некоторым русским дивчинам экзотики - нормальное дело в свободном 21 веке.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Сер 18 лип, 2018 16:06
Некоторым?
Вопрос не в том, что экзотики захотелось - вопрос в том, почему так массово. Неужели женихи из РФ так ущербны, что надо вешаться на каждого иностранца?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:43
Именно некоторым.
Исчезающее ничтожное меньшинство.
Пара десятков, или даже сотен баб среди четырех десятков миллионов.
И то половина из них вероятнее всего остановились на стадии записи комментария в соц.сети плана - "Хуан из Бразилии такой горячий и галантный, не то что наши мужланы, могла бы таком и дать".
А вот почему так массово начали истерить по этому поводу такие озабоченные чужой интимной жизнью как вы - вот это вопрос.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:37
И по поводу этих "пары десятков" начали писать статьи в рашкинских СМИ?
Щас.
Там только порно-роликов на пару десятков наберется.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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