Електробуси Bluebus вміщають до 100 осіб і мають автономний запас ходу від 180 до 250 км.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 08:17
"Богдан" поставив кузови для французьких електробусів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Богдан" поставив кузови для французьких електробусів.
Додано: Чет 14 чер, 2018 08:17
"Ориентировочная стоимость каждого троллейбуса составляет 900 тыс. грн."..стоимость нового "Богдана" порядка 1.5 млн грн!!!..разница вполне ощутима!!.. даже, если швейцарские бусы начнут валиться завтра (что маловероятно!) - то ремонтироваться они будут на месте, давая тем самым работу тем же горожанам!! (тралы в городах Укрианы ходят уже по 40..50 лет, триста раз перелатанные . и ниче, работают!..)
Додано: Чет 14 чер, 2018 08:19
это за то что пеця купит 55 вертолетов?
и что придется купить у датчан?
что касается поддержки отечественного производителя, то почему вертолеты у Мотор-Сичи не заказали или троллейбусы у Южмаша?
Додано: Чет 14 чер, 2018 08:52
А то, что у новых Богданов после года эксплуатации в Киеве все пороги ржавые - это нормально?? Да лучше подержанные швейцарские троллейбусы купить, чем Богдановский мусор. Тем более, что речь идет о троллейбусах Мерседес-Бенц.
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:02
Новый Богдан (11,9м), судя по прошлогоднему киевскому тендеру стоит 5,3 млн.грн (=318млн/60шт), что составляет около 204.000$, так что эти швейцарские 35.000$ - просто подарок, тем более, что ремонтировать их будут местные. А эти постановочные протесты - в задницу!
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:36
Фото в студию ржавых порогов новых Богданов . Я каждый день езжу, даже старые Лазы не ржавые, не говоря уже о Богданах, которые на порядок лучше.
Додано: Чет 14 чер, 2018 11:09
Лучше Швейцарский бус, за которым ухаживали, чем Богдан, в котором как в душегубке сидишь.
Додано: Чет 14 чер, 2018 13:17
BIGor Просто вам с середины троллейбуса не видно, а я из своей машины, когда проезжаю мимо этих убогих монстров, вижу. Обратите внимание, когда будете в очередной раз стоять на остановке, на области дверей (внизу) - там все, как правило ржавое! Сразу видно, что экономили на всем. И куда смотрит ЕБРР, который фондирует покупку этого мусора?
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