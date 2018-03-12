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"Богдан" поставив кузови для
французьких електробусів

"Богдан" поставив кузови для французьких електробусів
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 08:17

"Богдан" поставив кузови для французьких електробусів

Пропонуємо до обговорення:
Електробуси Bluebus вміщають до 100 осіб і мають автономний запас ходу від 180 до 250 км.

Дивися повний текст "Богдан" поставив кузови для французьких електробусів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 08:17

"Ориентировочная стоимость каждого троллейбуса составляет 900 тыс. грн."..стоимость нового "Богдана" порядка 1.5 млн грн!!!..разница вполне ощутима!!.. даже, если швейцарские бусы начнут валиться завтра (что маловероятно!) - то ремонтироваться они будут на месте, давая тем самым работу тем же горожанам!! (тралы в городах Укрианы ходят уже по 40..50 лет, триста раз перелатанные . и ниче, работают!..)
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 08:19

это за то что пеця купит 55 вертолетов?
и что придется купить у датчан?
что касается поддержки отечественного производителя, то почему вертолеты у Мотор-Сичи не заказали или троллейбусы у Южмаша?
PV
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 08:52

А то, что у новых Богданов после года эксплуатации в Киеве все пороги ржавые - это нормально?? Да лучше подержанные швейцарские троллейбусы купить, чем Богдановский мусор. Тем более, что речь идет о троллейбусах Мерседес-Бенц.
Polly
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:02

  maestro71 написав:"Ориентировочная стоимость каждого троллейбуса составляет 900 тыс. грн."..стоимость нового "Богдана" порядка 1.5 млн грн!!!..разница вполне ощутима!!.. даже, если швейцарские бусы начнут валиться завтра (что маловероятно!) - то ремонтироваться они будут на месте, давая тем самым работу тем же горожанам!! (тралы в городах Укрианы ходят уже по 40..50 лет, триста раз перелатанные . и ниче, работают!..)

Новый Богдан (11,9м), судя по прошлогоднему киевскому тендеру стоит 5,3 млн.грн (=318млн/60шт), что составляет около 204.000$, так что эти швейцарские 35.000$ - просто подарок, тем более, что ремонтировать их будут местные. А эти постановочные протесты - в задницу!
mrbest
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