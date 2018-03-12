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"Богдан" поставив кузови для французьких електробусів
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:30
Polly написав:BIGor
Просто вам с середины троллейбуса не видно, а я из своей машины, когда проезжаю мимо этих убогих монстров, вижу. Обратите внимание, когда будете в очередной раз стоять на остановке, на области дверей (внизу) - там все, как правило ржавое! Сразу видно, что экономили на всем. И куда смотрит ЕБРР, который фондирует покупку этого мусора?
Фото в студию, иначе прослывете "нехорошим" человеком
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BIGor
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:35
BIGor написав:
в студию, иначе прослывете
То желтенькие ржавые, а зелененькие еще такие зелененькие.
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sal
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Додано: Чет 14 чер, 2018 16:37
О, і сюди мухи-зрадофіли злетілися! *** грошей Клопомойського не шкодує! ;-)
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andriyzhagun
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Додано: Чет 14 чер, 2018 16:39
Якість виготовлення залежить від готовності платити. Якщо французи заплатять, то зробляять як слід. Наш споживач, покупець Бодіків для маршруток за копійку вдавиться, тому йому роблять якнайдешевше. а тому хто платить як слід - нормально. Китайці ж так працюють і нічого, в люди вибилися.
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andriyzhagun
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