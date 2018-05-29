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Київ отримав 25 нових
машин "швидкої допомоги"

Київ отримав 25 нових машин "швидкої допомоги"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 08:31

Київ отримав 25 нових машин "швидкої допомоги"

Пропонуємо до обговорення:
Загальна вартість придбаних містом машин становить понад 50 млн грн.

Дивися повний текст Київ отримав 25 нових машин "швидкої допомоги".
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