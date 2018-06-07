Реалізація газових турбін, що використовуються у будівництві електростанцій, приносила Siemens 15% всіх їхніх прибутків.
Дивися повний текст Siemens планує продати відділ компанії по виробництву турбін.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 08:52
Siemens планує продати відділ компанії по виробництву турбін
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Siemens планує продати відділ компанії по виробництву турбін.
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:56
Вряд ли это из-за того, что РФ начало восстанавливать производство мощных турбин, но странное совпадение.
P.S. Для Киселёва.
совпадение? Не думаю
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