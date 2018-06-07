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Siemens планує продати відділ
компанії по виробництву турбін

Siemens планує продати відділ компанії по виробництву турбін
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 08:52

Siemens планує продати відділ компанії по виробництву турбін

Пропонуємо до обговорення:
Реалізація газових турбін, що використовуються у будівництві електростанцій, приносила Siemens 15% всіх їхніх прибутків.

Дивися повний текст Siemens планує продати відділ компанії по виробництву турбін.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 08:52

Кто же покупатель?)
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:56

Вряд ли это из-за того, что РФ начало восстанавливать производство мощных турбин, но странное совпадение.

P.S. Для Киселёва.
совпадение? Не думаю :)
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