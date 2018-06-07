RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Siemens планує продати відділ
компанії по виробництву турбін

Siemens планує продати відділ компанії по виробництву турбін
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 08:52

Siemens планує продати відділ компанії по виробництву турбін

Пропонуємо до обговорення:
Реалізація газових турбін, що використовуються у будівництві електростанцій, приносила Siemens 15% всіх їхніх прибутків.

Дивися повний текст Siemens планує продати відділ компанії по виробництву турбін.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82565
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 08:52

Кто же покупатель?)
sal
 
Повідомлень: 2592
З нами з: 25.03.16
Подякував: 364 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:56

Вряд ли это из-за того, что РФ начало восстанавливать производство мощных турбин, но странное совпадение.

P.S. Для Киселёва.
совпадение? Не думаю :)
27661
Аватар користувача
 
Повідомлень: 771
З нами з: 14.08.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:16

  27661 написав:Вряд ли это из-за того, что РФ начало восстанавливать производство мощных турбин, но странное совпадение.

вы путаете причины и следствия. Причина - это санкции, практически поставившие под запрет Сименсу торговлю с крупнейшим клиентом. Следствие - это очередной "товарняк" Сименса с русскими. Скорее всего им и продадут, возможно, через третьи руки. Сименсу есть что терять в России - есть куча других проектов
sequence
 
Повідомлень: 1071
З нами з: 29.12.15
Подякував: 81 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:42

sequence
  sequence написав:
  27661 написав:Вряд ли это из-за того, что РФ начало восстанавливать производство мощных турбин, но странное совпадение.

вы путаете причины и следствия. Причина - это санкции, практически поставившие под запрет Сименсу торговлю с крупнейшим клиентом. Следствие - это очередной "товарняк" Сименса с русскими. Скорее всего им и продадут, возможно, через третьи руки. Сименсу есть что терять в России - есть куча других проектов

Скорее всего это и есть способ восстановления производства. Купить готовое.
27661
Аватар користувача
 
Повідомлень: 771
З нами з: 14.08.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:17

sal Догадайтесь с одного раза,
1853 год, Основание бюро «Сименс» в Санкт-Петербурге под руководством Карла Сименса, это история, а это день сегодняшний:
"ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ) – совместное предприятие «Сименс АГ» (65%) и ОАО «Силовые машины» (35%), основанное в декабре 2011 года в Санкт-Петербурге.
Сфера деятельности – производство и обслуживание газовых турбин мощностью выше 60 МВт для рынка России и СНГ. Предприятие занимается разработкой, сборкой, продажей и сервисом газовых турбин, а также локализацией производства. Компания создана на базе ООО «Интертурбо», также совместного предприятия «Сименс АГ» и ОАО «Силовые машины», которое в течение двадцати лет занималось сборкой газовых турбин «Сименс» по лицензии.
Задача нового предприятия – увеличить долю локализации и наладить производство высокоэффективных газовых турбин в России.
Для ее решения в Горелово Ленинградской области было завершено строительство нового комплекса мирового уровня, на основе которого планируется создать крупнейший энергетический центр НИОКР и сервисный центр для комплексного оказания услуг нашим заказчикам. Официальное открытие завода состоялось 18 июня 2015 года.
pohl-elena
1
 
Повідомлень: 289
З нами з: 11.02.11
Подякував: 3 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ygn і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Туреччина планує запустити виробництво п'яти моделей авто
R2 » Вів 12 чер, 2018 21:43
7 247
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 07:29
Shram
На ремонт купола ВР планує виділити 7,5 млн гривень 1, 2
R2 » Вів 12 чер, 2018 08:41
11 448
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 чер, 2018 20:19
vladvlas
Світовий банк планує інвестувати в транспортні...
R2 » Чет 07 чер, 2018 10:15
1 66
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 чер, 2018 10:15
idealstorm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57006)
14.06.2018 12:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.