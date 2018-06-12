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Siemens планує продати відділ
компанії по виробництву турбін

Siemens планує продати відділ компанії по виробництву турбін
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 08:52

Siemens планує продати відділ компанії по виробництву турбін

Пропонуємо до обговорення:
Реалізація газових турбін, що використовуються у будівництві електростанцій, приносила Siemens 15% всіх їхніх прибутків.

Дивися повний текст Siemens планує продати відділ компанії по виробництву турбін.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 08:52

Кто же покупатель?)
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:56

Вряд ли это из-за того, что РФ начало восстанавливать производство мощных турбин, но странное совпадение.

P.S. Для Киселёва.
совпадение? Не думаю :)
27661
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:16

  27661 написав:Вряд ли это из-за того, что РФ начало восстанавливать производство мощных турбин, но странное совпадение.

вы путаете причины и следствия. Причина - это санкции, практически поставившие под запрет Сименсу торговлю с крупнейшим клиентом. Следствие - это очередной "товарняк" Сименса с русскими. Скорее всего им и продадут, возможно, через третьи руки. Сименсу есть что терять в России - есть куча других проектов
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:42

sequence
  sequence написав:
  27661 написав:Вряд ли это из-за того, что РФ начало восстанавливать производство мощных турбин, но странное совпадение.

вы путаете причины и следствия. Причина - это санкции, практически поставившие под запрет Сименсу торговлю с крупнейшим клиентом. Следствие - это очередной "товарняк" Сименса с русскими. Скорее всего им и продадут, возможно, через третьи руки. Сименсу есть что терять в России - есть куча других проектов

Скорее всего это и есть способ восстановления производства. Купить готовое.
27661
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:17

sal Догадайтесь с одного раза,
1853 год, Основание бюро «Сименс» в Санкт-Петербурге под руководством Карла Сименса, это история, а это день сегодняшний:
"ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ) – совместное предприятие «Сименс АГ» (65%) и ОАО «Силовые машины» (35%), основанное в декабре 2011 года в Санкт-Петербурге.
Сфера деятельности – производство и обслуживание газовых турбин мощностью выше 60 МВт для рынка России и СНГ. Предприятие занимается разработкой, сборкой, продажей и сервисом газовых турбин, а также локализацией производства. Компания создана на базе ООО «Интертурбо», также совместного предприятия «Сименс АГ» и ОАО «Силовые машины», которое в течение двадцати лет занималось сборкой газовых турбин «Сименс» по лицензии.
Задача нового предприятия – увеличить долю локализации и наладить производство высокоэффективных газовых турбин в России.
Для ее решения в Горелово Ленинградской области было завершено строительство нового комплекса мирового уровня, на основе которого планируется создать крупнейший энергетический центр НИОКР и сервисный центр для комплексного оказания услуг нашим заказчикам. Официальное открытие завода состоялось 18 июня 2015 года.
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 18:42

Сименс ничего просто так не делает. Они подсчитали, что рынок скоро схлопнется и будут продавать на максимально возможной цене.

Причина - рост цен на энергоносители, что делает электроэнергию из газа/нефтепродуктов/угля неконкурентноспособными по сравнению даже с солнечными панелями. Покупатель влетит в солидные убытки в ближайшие 5-10 лет.
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 06:34

Re: Siemens планує продати відділ компанії по виробництву ту

  myshapiton написав:Причина - рост цен на энергоносители, что делает электроэнергию из газа/нефтепродуктов/угля неконкурентноспособными по сравнению даже с солнечными панелями. Покупатель влетит в солидные убытки в ближайшие 5-10 лет.

Короче вы покупать отказываетесь?
Жаль..
Значит придётся Сименсу всё-таки русским продавать..
А те ж купят, с них станется. Не понимают же, глупые, что разорятся на турбинах через 5-10 лет..
fokus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:33

  fokus написав:
  myshapiton написав:Причина - рост цен на энергоносители, что делает электроэнергию из газа/нефтепродуктов/угля неконкурентноспособными по сравнению даже с солнечными панелями. Покупатель влетит в солидные убытки в ближайшие 5-10 лет.

Короче вы покупать отказываетесь?
Жаль..
Значит придётся Сименсу всё-таки русским продавать..
А те ж купят, с них станется. Не понимают же, глупые, что разорятся на турбинах через 5-10 лет..

Купят за 10 млрд. долл., а продадут на 1 млрд. долл. Остальное оплатят "дарагие расеяне". Зрелища народ получит, а хлеб не важно. Меня такой поворот событий вполне устраивает. :lol:
myshapiton
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