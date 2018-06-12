У НБУ зазначили, що подальше посилення монетарної політики США збільшить ризики значного відтоку капіталу з країни.
Дивися повний текст У НБУ заявили про ризики відтоку капіталу з України.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 09:08
У НБУ заявили про ризики відтоку капіталу з України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ заявили про ризики відтоку капіталу з України.
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:27
да там особо нечего выводить - перефразируя классиков, все уже выведено до нас. Фондового рынка нет, есть иностранные банки, которые могут свернуть финансирование. Ну и "кипрские компании", как всегда, могут "инвестиции" повозвращать, но эту лавочку легко прикрыть
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:30
Re: У НБУ заявили про ризики відтоку капіталу з України
скорее всего вывод капитала не связан с ужесточением монетарной политики США.
просто олигархат выводит прибыль, как делал и до этого. а "кипрские компании" это компании олигархата, который правит страной и представители которого сидят в раде, кто ж эту лавочку прикроет? пчёлы против мёда?
а иностранные банки здесь зарабатывают намного больше, чем в Европе или США, зачем им сворачивать финансирование? где еще они могут под 35-80% годовых кредитовать?
поэтому сомнительно выглядят опасения нбу насчёт оттока капитала из-за поднятия ставки фрс, даже неоднократного. еще и учитывая, что прямых иностранных инвестиций нет. нечему "утекать"
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