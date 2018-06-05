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Україну наповнять банкоматами
і терміналами для обміну валют

Україну наповнять банкоматами і терміналами для обміну валют
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:47

Україну наповнять банкоматами і терміналами для обміну валют

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2019 року українці зможуть купувати-продавати іноземну валюту через платіжні термінали та банкомати.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:47

Бред бредовый , в Украине мизерный процент людей ,имеющих удостоверения личности в электронном виде ,без которого описанное выше просто невозможно. И актуально ли это в стране,экономика которой лежит плюс война на востоке
serj140567ls
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Как обычно - громкий заголовок, и статья о другом)
Грйс-мэн
 
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