З 1 січня 2019 року українці зможуть купувати-продавати іноземну валюту через платіжні термінали та банкомати.
Дивися повний текст Україну наповнять банкоматами і терміналами для обміну валют.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:47
Україну наповнять банкоматами і терміналами для обміну валют
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україну наповнять банкоматами і терміналами для обміну валют.
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:47
Бред бредовый , в Украине мизерный процент людей ,имеющих удостоверения личности в электронном виде ,без которого описанное выше просто невозможно. И актуально ли это в стране,экономика которой лежит плюс война на востоке
|