RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україну наповнять банкоматами
і терміналами для обміну валют

Україну наповнять банкоматами і терміналами для обміну валют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:47

Україну наповнять банкоматами і терміналами для обміну валют

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2019 року українці зможуть купувати-продавати іноземну валюту через платіжні термінали та банкомати.

Дивися повний текст Україну наповнять банкоматами і терміналами для обміну валют.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82568
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:47

Бред бредовый , в Украине мизерный процент людей ,имеющих удостоверения личности в электронном виде ,без которого описанное выше просто невозможно. И актуально ли это в стране,экономика которой лежит плюс война на востоке
serj140567ls
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:53

Как обычно - громкий заголовок, и статья о другом)
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 233
З нами з: 22.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:05

а зачем электронное удостоверение личности ? просто как газировки купить разве не ? нигде не упоминалось об удостоверении личности , в обменниках без паспорта ! так почему здесь с паспортом ?
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 109
З нами з: 12.08.17
Подякував: 238 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:10

  yama написав:а зачем электронное удостоверение личности ? просто как газировки купить разве не ? нигде не упоминалось об удостоверении личности , в обменниках без паспорта ! так почему здесь с паспортом ?

согласен. правда что-то сомневаюсь что так уж и "наводнят". может где-то в VIP отделениях банка и появятся, но повсеместно - нет. лучше бы и правда разрешили онлайн обмен валют как было раньше в приват24.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
Повідомлень: 1872
З нами з: 06.01.16
Подякував: 3788 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Волгарь, Дорофей і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Італія залишається основним постачальником вина в Україну
R2 » Чет 14 чер, 2018 10:29
1 28
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 10:30
ESSS
В Україну за сірою схемою намагалися завезти авто на 0,7...
R2 » Сер 06 чер, 2018 12:04
1 59
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 12:04
vasia_fin
Відсутність траншу МВФ залишить Україну без кредитів –...
R2 » Вів 05 чер, 2018 08:03
2 94
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 чер, 2018 08:22
sequence

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.