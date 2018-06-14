З 1 січня 2019 року українці зможуть купувати-продавати іноземну валюту через платіжні термінали та банкомати.
Дивися повний текст Україну наповнять банкоматами і терміналами для обміну валют.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 10:47
Україну наповнять банкоматами і терміналами для обміну валют
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україну наповнять банкоматами і терміналами для обміну валют.
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:47
Бред бредовый , в Украине мизерный процент людей ,имеющих удостоверения личности в электронном виде ,без которого описанное выше просто невозможно. И актуально ли это в стране,экономика которой лежит плюс война на востоке
Додано: Чет 14 чер, 2018 12:05
а зачем электронное удостоверение личности ? просто как газировки купить разве не ? нигде не упоминалось об удостоверении личности , в обменниках без паспорта ! так почему здесь с паспортом ?
свинорыл
Додано: Чет 14 чер, 2018 12:10
согласен. правда что-то сомневаюсь что так уж и "наводнят". может где-то в VIP отделениях банка и появятся, но повсеместно - нет. лучше бы и правда разрешили онлайн обмен валют как было раньше в приват24.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 06:23
Re: Україну наповнять банкоматами і терміналами для обміну в
Теперь будет куда сплавить старые, запачканные, со штампиками и проколами, надорванные банкноты, которые в кассах не берут.
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