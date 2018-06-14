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Україну наповнять банкоматами
і терміналами для обміну валют

Україну наповнять банкоматами і терміналами для обміну валют
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:47

Україну наповнять банкоматами і терміналами для обміну валют

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2019 року українці зможуть купувати-продавати іноземну валюту через платіжні термінали та банкомати.

Дивися повний текст Україну наповнять банкоматами і терміналами для обміну валют.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:47

Бред бредовый , в Украине мизерный процент людей ,имеющих удостоверения личности в электронном виде ,без которого описанное выше просто невозможно. И актуально ли это в стране,экономика которой лежит плюс война на востоке
serj140567ls
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Как обычно - громкий заголовок, и статья о другом)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:05

а зачем электронное удостоверение личности ? просто как газировки купить разве не ? нигде не упоминалось об удостоверении личности , в обменниках без паспорта ! так почему здесь с паспортом ?
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:10

  yama написав:а зачем электронное удостоверение личности ? просто как газировки купить разве не ? нигде не упоминалось об удостоверении личности , в обменниках без паспорта ! так почему здесь с паспортом ?

согласен. правда что-то сомневаюсь что так уж и "наводнят". может где-то в VIP отделениях банка и появятся, но повсеместно - нет. лучше бы и правда разрешили онлайн обмен валют как было раньше в приват24.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 06:23

Re: Україну наповнять банкоматами і терміналами для обміну в

Теперь будет куда сплавить старые, запачканные, со штампиками и проколами, надорванные банкноты, которые в кассах не берут.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
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