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Нацкомісія видала
ліцензії Київтеплоенерго

Нацкомісія видала ліцензії Київтеплоенерго
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:22

Нацкомісія видала ліцензії Київтеплоенерго

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні рішення було ухвалено на засіданні комісії 14 червня.

Дивися повний текст Нацкомісія видала ліцензії Київтеплоенерго.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:22

Создают новую компанию, от долгов отказываются, чтобы набрать новых псевдолгов и озолотиться на этом.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:46

  laa1999 написав:Создают новую компанию, от долгов отказываются, чтобы набрать новых псевдолгов и озолотиться на этом.

Обычный стартап хозяев страны.

Иными словами:
1. Прибыль приватизируй
2. Убытки национализируй
Грйс-мэн
 
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