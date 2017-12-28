Відповідні рішення було ухвалено на засіданні комісії 14 червня.
Дивися повний текст Нацкомісія видала ліцензії Київтеплоенерго.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 11:22
Нацкомісія видала ліцензії Київтеплоенерго
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацкомісія видала ліцензії Київтеплоенерго.
Додано: Чет 14 чер, 2018 11:22
Создают новую компанию, от долгов отказываются, чтобы набрать новых псевдолгов и озолотиться на этом.
Додано: Чет 14 чер, 2018 11:46
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