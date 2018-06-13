Поки не впроваджений єдиний квиток, тарифи повинні залишатися незмінними, кажуть у Київраді.
Дивися повний текст Подорожчання проїзду в Києві можуть відстрочити.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 11:31
Подорожчання проїзду в Києві можуть відстрочити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Подорожчання проїзду в Києві можуть відстрочити.
Додано: Чет 14 чер, 2018 11:31
Сначала во весь голос заявили о конском дорожае. По плану должно было возмутиться трудовое сообщество, а Киеврада прилететь на лихом коне, чтобы грудью защищать пересичных.
И тут вдруг нежданчик - массовых протестов не возникло. Ой, что же делать?!
А все равно делать вид, что Киеврада спешит на помощь с шашкой наголо)))
Додано: Чет 14 чер, 2018 11:40
1. Сами создали проблему
2. Сами "порешали"
3. Перемога
Додано: Чет 14 чер, 2018 11:53
Выборы на носу.
Текущие проблемы, типа асфальта на дорогах, разметки, школ в новостроях, Шулявского путепровода, как то нет желания решать. Это же деньги, которые давно распределены между карманами.
А вот создать проблему и тут же ее решить - это по-нашему. И волки сыты, и рейтинг вырос)))
Додано: Чет 14 чер, 2018 14:10
А по результатам аудита, заодно на потоки можно посадить и своего старого-нового знакомого...
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