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Подорожчання проїзду в
Києві можуть відстрочити

Подорожчання проїзду в Києві можуть відстрочити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:31

Подорожчання проїзду в Києві можуть відстрочити

Пропонуємо до обговорення:
Поки не впроваджений єдиний квиток, тарифи повинні залишатися незмінними, кажуть у Київраді.

Дивися повний текст Подорожчання проїзду в Києві можуть відстрочити.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:31

Сначала во весь голос заявили о конском дорожае. По плану должно было возмутиться трудовое сообщество, а Киеврада прилететь на лихом коне, чтобы грудью защищать пересичных.
И тут вдруг нежданчик - массовых протестов не возникло. Ой, что же делать?!
А все равно делать вид, что Киеврада спешит на помощь с шашкой наголо)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:40

  antey1969 написав:Сначала во весь голос заявили о конском дорожае. По плану должно было возмутиться трудовое сообщество, а Киеврада прилететь на лихом коне, чтобы грудью защищать пересичных.
И тут вдруг нежданчик - массовых протестов не возникло. Ой, что же делать?!
А все равно делать вид, что Киеврада спешит на помощь с шашкой наголо)))

1. Сами создали проблему
2. Сами "порешали"
3. Перемога
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:53

  Грйс-мэн написав:
  antey1969 написав:Сначала во весь голос заявили о конском дорожае. По плану должно было возмутиться трудовое сообщество, а Киеврада прилететь на лихом коне, чтобы грудью защищать пересичных.
И тут вдруг нежданчик - массовых протестов не возникло. Ой, что же делать?!
А все равно делать вид, что Киеврада спешит на помощь с шашкой наголо)))

1. Сами создали проблему
2. Сами "порешали"
3. Перемога

Выборы на носу.
Текущие проблемы, типа асфальта на дорогах, разметки, школ в новостроях, Шулявского путепровода, как то нет желания решать. Это же деньги, которые давно распределены между карманами.
А вот создать проблему и тут же ее решить - это по-нашему. И волки сыты, и рейтинг вырос)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:29

"отсТрочить"... на машинке я так понимаю
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:10

А по результатам аудита, заодно на потоки можно посадить и своего старого-нового знакомого...
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:20

А накой я затаривался поездками, как баран
papazina
 
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