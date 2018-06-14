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Подорожчання проїзду в Києві можуть відстрочити
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 чер, 2018 11:31
Пропонуємо до обговорення:
Поки не впроваджений єдиний квиток, тарифи повинні залишатися незмінними, кажуть у Київраді.
Дивися повний текст Подорожчання проїзду в Києві можуть відстрочити
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R2
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Додано: Чет 14 чер, 2018 11:31
Сначала во весь голос заявили о конском дорожае. По плану должно было возмутиться трудовое сообщество, а Киеврада прилететь на лихом коне, чтобы грудью защищать пересичных.
И тут вдруг нежданчик - массовых протестов не возникло. Ой, что же делать?!
А все равно делать вид, что Киеврада спешит на помощь с шашкой наголо)))
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antey1969
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Додано: Чет 14 чер, 2018 11:40
antey1969 написав:
Сначала во весь голос заявили о конском дорожае. По плану должно было возмутиться трудовое сообщество, а Киеврада прилететь на лихом коне, чтобы грудью защищать пересичных.
И тут вдруг нежданчик - массовых протестов не возникло. Ой, что же делать?!
А все равно делать вид, что Киеврада спешит на помощь с шашкой наголо)))
1. Сами создали проблему
2. Сами "порешали"
3. Перемога
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Грйс-мэн
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Додано: Чет 14 чер, 2018 11:53
Грйс-мэн написав: antey1969 написав:
Сначала во весь голос заявили о конском дорожае. По плану должно было возмутиться трудовое сообщество, а Киеврада прилететь на лихом коне, чтобы грудью защищать пересичных.
И тут вдруг нежданчик - массовых протестов не возникло. Ой, что же делать?!
А все равно делать вид, что Киеврада спешит на помощь с шашкой наголо)))
1. Сами создали проблему
2. Сами "порешали"
3. Перемога
Выборы на носу.
Текущие проблемы, типа асфальта на дорогах, разметки, школ в новостроях, Шулявского путепровода, как то нет желания решать. Это же деньги, которые давно распределены между карманами.
А вот создать проблему и тут же ее решить - это по-нашему. И волки сыты, и рейтинг вырос)))
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antey1969
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Додано: Чет 14 чер, 2018 12:29
"отсТрочить"... на машинке я так понимаю
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r_skrypnik
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Додано: Чет 14 чер, 2018 14:10
А по результатам аудита, заодно на потоки можно посадить и своего старого-нового знакомого...
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idealstorm
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Додано: Чет 14 чер, 2018 14:20
А накой я затаривался поездками, как баран
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papazina
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Додано: Чет 14 чер, 2018 19:31
papazina написав:
А накой я затаривался поездками, как баран
а прокредитовать город беспроцентными деньгами - это ж так патриотично!... :)))
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Cler
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:24
papazina написав:
А накой я затаривался поездками, как баран
Не в обиду, но Вы сами и ответили на свой вопрос))))
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ALexxxS
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