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НБУ ініціює надання права третім особам здійснювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 чер, 2018 11:58
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R2
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Додано: Чет 14 чер, 2018 11:58
Какой еще банке? Нркмн, штоле?
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hodkonem36
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