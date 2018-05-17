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НБУ ініціює надання права
третім особам здійснювати...

НБУ ініціює надання права третім особам здійснювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:58

НБУ ініціює надання права третім особам здійснювати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

Дивися повний текст НБУ ініціює надання права третім особам здійснювати ідентифікацію при відкритті рахунків банку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:58

Какой еще банке? Нркмн, штоле?
hodkonem36
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