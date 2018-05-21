Меморандум передбачає співпрацю в галузі технологій вакуумних поїздів Hyperloop.
Дивися повний текст Мінінфраструктури та Hyperloop підписали договір про співробітництво.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 12:27
Мінінфраструктури та Hyperloop підписали договір про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінінфраструктури та Hyperloop підписали договір про співробітництво.
Додано: Чет 14 чер, 2018 12:27
ну все. капэць. метро на троэщыну и веник не будет. гиперлуп занялся серьезным, а, главное, нужным в нищей стране делом
Додано: Чет 14 чер, 2018 13:17
А я то гадаю, чего это у нас на дороги забили болт, а эвон оно как - теперь все движение будет через подземные канализации
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