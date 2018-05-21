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Мінінфраструктури та Hyperloop
підписали договір про...

Мінінфраструктури та Hyperloop підписали договір про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:27

Мінінфраструктури та Hyperloop підписали договір про...

Пропонуємо до обговорення:
Меморандум передбачає співпрацю в галузі технологій вакуумних поїздів Hyperloop.

Дивися повний текст Мінінфраструктури та Hyperloop підписали договір про співробітництво.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:27

ну все. капэць. метро на троэщыну и веник не будет. гиперлуп занялся серьезным, а, главное, нужным в нищей стране делом
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:17

А я то гадаю, чего это у нас на дороги забили болт, а эвон оно как - теперь все движение будет через подземные канализации
antey1969
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