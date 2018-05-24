RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінінфраструктури та Hyperloop
підписали договір про...

Мінінфраструктури та Hyperloop підписали договір про...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:27

Мінінфраструктури та Hyperloop підписали договір про...

Пропонуємо до обговорення:
Меморандум передбачає співпрацю в галузі технологій вакуумних поїздів Hyperloop.

Дивися повний текст Мінінфраструктури та Hyperloop підписали договір про співробітництво.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82574
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:27

ну все. капэць. метро на троэщыну и веник не будет. гиперлуп занялся серьезным, а, главное, нужным в нищей стране делом
sequence
 
Повідомлень: 1074
З нами з: 29.12.15
Подякував: 81 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:17

А я то гадаю, чего это у нас на дороги забили болт, а эвон оно как - теперь все движение будет через подземные канализации
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6960
З нами з: 30.11.11
Подякував: 678 раз.
Подякували: 1639 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:39

Re: Мінінфраструктури та Hyperloop підписали договір про...

ну от і починається новий hyperдерибан бюджетних коштів в Україні
OLeksa
 
Повідомлень: 149
З нами з: 17.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:44

  sequence написав:ну все. капэць. метро на троэщыну и веник не будет. гиперлуп занялся серьезным, а, главное, нужным в нищей стране делом

Напрасно сомневаетесь.
Из Одессы в Киев за 30 минут: Мининфраструктуры оценило перспективы Нyperloop в Украине
https://economics.unian.net/transport/1 ... raine.html
Строительство 1 км наземной трубы Hyperloop будет стоить около 10 млн долл., что дешевле строительства железной дороги, а билет будет стоить дешевле, чем на самолёт и поезд. Об этом в комментариях УНИАН, сообщил заместитель главы директората государственной политики в сфере цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Украины Фарид Сафаров. «По оценкам компаний, 1 км наземной трубы Hyperloop будет стоить 10 млн долларов. Это дешевле, чем строить железную дорогу. Правда, если строить подземный Hyperloop, то это увеличивает стоимость строительства раз в 8», - сказал он. Сафаров отметил, что цена билета не просчитывалась, потому что все, кто занимается разработкой Hyperloop, больше смотрят на грузоперевозки. «Все начнется с грузоперевозок. Пока не убедимся, что все безопасно, то на пассажироперевозки мало кто будет переходить. Но с точки зрения билета, то он будет дешевле, чем самолёт и ж/д. Потому что поддерживать инфраструктуру в Hyperloop дешевле», - отметил он. Также Сафаров сообщил, что из Одессы в Киев можно будет доехать максимум за 30 минут. «Таким образом он сможет перевозить больше людей. К тому же поезд, который перемещается в вакууме, будет вырабатывать энергию. Это будет также источником дохода», - сказал он.
Волгарь
 
Повідомлень: 4923
З нами з: 12.10.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:53

Re: та Heyrloop підписали договір

А другие страны подписывают такой меморандум? или им пока не надо..
sal
 
Повідомлень: 2600
З нами з: 25.03.16
Подякував: 364 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:58

  Волгарь написав:https://economics.unian.net/transport/1 ... raine.html
Строительство 1 км наземной трубы Hyperloop будет стоить около 10 млн долл., что дешевле строительства железной дороги, а билет будет стоить дешевле, чем на самолёт и поезд. Об этом в комментариях УНИАН, сообщил заместитель главы директората государственной политики в сфере цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Украины Фарид Сафаров. «По оценкам компаний, 1 км наземной трубы Hyperloop будет стоить 10 млн долларов. Это дешевле, чем строить железную дорогу. Правда, если строить подземный Hyperloop, то это увеличивает стоимость строительства раз в 8», - сказал он. Сафаров отметил, что цена билета не просчитывалась, потому что все, кто занимается разработкой Hyperloop, больше смотрят на грузоперевозки. «Все начнется с грузоперевозок. Пока не убедимся, что все безопасно, то на пассажироперевозки мало кто будет переходить. Но с точки зрения билета, то он будет дешевле, чем самолёт и ж/д. Потому что поддерживать инфраструктуру в Hyperloop дешевле», - отметил он. Также Сафаров сообщил, что из Одессы в Киев можно будет доехать максимум за 30 минут. «Таким образом он сможет перевозить больше людей. К тому же поезд, который перемещается в вакууме, будет вырабатывать энергию. Это будет также источником дохода», - сказал он.

О, нет. Только не всерьез. Это будет глобальный пшик, ржачь на весь мир. Только одна отработка технологии, НИОКР высосут ярды; само строительство "па 10-80 лямов" тоже фигня - землеотвод, мосты, компрессоры для вакуума, откаты - всё это взвинтит стоимость трубы до чокнутых цифр. Сферический конь в вакууме..
sequence
 
Повідомлень: 1074
З нами з: 29.12.15
Подякував: 81 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:09

  sal написав:А другие страны подписывают такой меморандум? или им пока не надо..

Они лузеры и нищеброды.
Только нам, ведомым крепкой соевой лапкой вперед, доступны такие пути!
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6960
З нами з: 30.11.11
Подякував: 678 раз.
Подякували: 1639 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:12

Re: Мінінфраструктури та Hyperloop підписали договір про...

  antey1969 написав:Только нам, ведомым крепкой соевой лапкой вперед, доступны такие пути!

:?:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5604
З нами з: 01.08.15
Подякував: 735 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:13

Похоже, что Похмелян готовит для себя новое рабочее место после выборов
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1386
З нами з: 06.03.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, Волгарь, Вкладчик1234 і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Декларацію про медобслуговування вже підписали понад 8...
R2 » Чет 14 чер, 2018 13:58
2 74
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 14:23
siriys
Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Вів 29 тра, 2018 13:05
42 2233
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 23:48
Kudrjavuy
В РФ хочуть розірвати договір про співпрацю з Україною 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 24 тра, 2018 07:12
31 2443
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 тра, 2018 18:44
slavek

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57017)
14.06.2018 16:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.