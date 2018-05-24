Мінінфраструктури та Hyperloop підписали договір про...

Решается просто - очень просто - подземная труба и компрессоры/отсосы от ГТС. а откатами антикор.суд будет заниматься.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:08
Re: пШик
Додано: Чет 14 чер, 2018 15:26
я тоже думал по поводу использования трубы ГТС: практически все есть - герметичная труба, пусть и небольшого диаметра; компрессоры, можно переделать систему под выкачку воздуха. Маршруты ГТС "немного" не совпадают с трассой Киев-Одесса, но то мелочь. Мелочь также диаметр трубы - полагаю, дабы не трястись с Киева в Одессу по шесть часов, люди согласятся пластом за полчаса ) Сложнее с грузами, особенно контейнерами - придется раскомплектовывать, но на что не пойдешь
Додано: Чет 14 чер, 2018 15:33
Re: полетишь
Додано: Чет 14 чер, 2018 15:43
Почему бы Омеляну не заняться еще более перспективными разработками. Но в качестве писателя фантаста, или научного сотрудника а не министра инфраструктуры Украины.
Додано: Чет 14 чер, 2018 15:46
Додано: Чет 14 чер, 2018 15:51
тогда уже лучше скооперироваться и по трубе послать коллег Омеляна с Нафтагаза, получивших премию за неполученные деньги.
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