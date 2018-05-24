Мінінфраструктури та Hyperloop підписали договір про...

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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:08

Re: пШик

  sequence написав:землеотвод, мосты, компрессоры для вакуума, откаты

Решается просто - очень просто - подземная труба и компрессоры/отсосы от ГТС. а откатами антикор.суд будет заниматься.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:26

  sal написав:
  sequence написав:землеотвод, мосты, компрессоры для вакуума, откаты

Решается просто - очень просто - подземная труба и компрессоры/отсосы от ГТС. а откатами антикор.суд будет заниматься.

я тоже думал по поводу использования трубы ГТС: практически все есть - герметичная труба, пусть и небольшого диаметра; компрессоры, можно переделать систему под выкачку воздуха. Маршруты ГТС "немного" не совпадают с трассой Киев-Одесса, но то мелочь. Мелочь также диаметр трубы - полагаю, дабы не трястись с Киева в Одессу по шесть часов, люди согласятся пластом за полчаса :)) Сложнее с грузами, особенно контейнерами - придется раскомплектовывать, но на что не пойдешь
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:33

Re: полетишь

  sequence написав:на что не пойдешь

А если какой затык произойдет? или разгерметизация.. под землей.
но 10 млн. есть 10 млн.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:43

Почему бы Омеляну не заняться еще более перспективными разработками. Но в качестве писателя фантаста, или научного сотрудника а не министра инфраструктуры Украины.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:46

  sal написав: Решается просто - очень просто - подземная труба и компрессоры/отсосы от ГТС. а откатами антикор.суд будет заниматься.

Предлагаю в этот проект нуперлуооп-испытателем Омеляна. Пусть парокатится по ГТС.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:51

  nik1 написав:
  sal написав: Решается просто - очень просто - подземная труба и компрессоры/отсосы от ГТС. а откатами антикор.суд будет заниматься.

Предлагаю в этот проект нуперлуооп-испытателем Омеляна. Пусть парокатится по ГТС.

тогда уже лучше скооперироваться и по трубе послать коллег Омеляна с Нафтагаза, получивших премию за неполученные деньги.
sequence
 
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