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Мінінфраструктури та Hyperloop підписали договір про...
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:08
sequence написав:
землеотвод, мосты, компрессоры для вакуума, откаты
Решается просто - очень просто - подземная труба и компрессоры/отсосы от ГТС. а откатами антикор.суд будет заниматься.
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sal
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:26
sal написав: sequence написав:
землеотвод, мосты, компрессоры для вакуума, откаты
Решается просто - очень просто - подземная труба и компрессоры/отсосы от ГТС. а откатами антикор.суд будет заниматься.
я тоже думал по поводу использования трубы ГТС: практически все есть - герметичная труба, пусть и небольшого диаметра; компрессоры, можно переделать систему под выкачку воздуха. Маршруты ГТС "немного" не совпадают с трассой Киев-Одесса, но то мелочь. Мелочь также диаметр трубы - полагаю, дабы не трястись с Киева в Одессу по шесть часов, люди согласятся пластом за полчаса
) Сложнее с грузами, особенно контейнерами - придется раскомплектовывать, но на что не пойдешь
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sequence
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:33
sequence написав:
на что не пойдешь
А если какой затык произойдет? или разгерметизация.. под землей.
но 10 млн. есть 10 млн.
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sal
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:43
Почему бы Омеляну не заняться еще более перспективными разработками. Но в качестве писателя фантаста, или научного сотрудника а не министра инфраструктуры Украины.
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nik1
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:46
sal написав:
Решается просто - очень просто - подземная труба и компрессоры/отсосы от ГТС. а откатами антикор.суд будет заниматься.
Предлагаю в этот проект нуперлуооп-испытателем Омеляна. Пусть парокатится по ГТС.
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nik1
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:51
nik1 написав: sal написав:
Решается просто - очень просто - подземная труба и компрессоры/отсосы от ГТС. а откатами антикор.суд будет заниматься.
Предлагаю в этот проект нуперлуооп-испытателем Омеляна. Пусть парокатится по ГТС.
тогда уже лучше скооперироваться и по трубе послать коллег Омеляна с Нафтагаза, получивших премию за неполученные деньги.
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sequence
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