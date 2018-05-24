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Мінінфраструктури та Hyperloop
підписали договір про...

Мінінфраструктури та Hyperloop підписали договір про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:08

Re: пШик

  sequence написав:землеотвод, мосты, компрессоры для вакуума, откаты

Решается просто - очень просто - подземная труба и компрессоры/отсосы от ГТС. а откатами антикор.суд будет заниматься.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:26

  sal написав:
  sequence написав:землеотвод, мосты, компрессоры для вакуума, откаты

Решается просто - очень просто - подземная труба и компрессоры/отсосы от ГТС. а откатами антикор.суд будет заниматься.

я тоже думал по поводу использования трубы ГТС: практически все есть - герметичная труба, пусть и небольшого диаметра; компрессоры, можно переделать систему под выкачку воздуха. Маршруты ГТС "немного" не совпадают с трассой Киев-Одесса, но то мелочь. Мелочь также диаметр трубы - полагаю, дабы не трястись с Киева в Одессу по шесть часов, люди согласятся пластом за полчаса :)) Сложнее с грузами, особенно контейнерами - придется раскомплектовывать, но на что не пойдешь
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:33

Re: полетишь

  sequence написав:на что не пойдешь

А если какой затык произойдет? или разгерметизация.. под землей.
но 10 млн. есть 10 млн.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:43

Почему бы Омеляну не заняться еще более перспективными разработками. Но в качестве писателя фантаста, или научного сотрудника а не министра инфраструктуры Украины.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:46

  sal написав: Решается просто - очень просто - подземная труба и компрессоры/отсосы от ГТС. а откатами антикор.суд будет заниматься.

Предлагаю в этот проект нуперлуооп-испытателем Омеляна. Пусть парокатится по ГТС.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:51

  nik1 написав:
  sal написав: Решается просто - очень просто - подземная труба и компрессоры/отсосы от ГТС. а откатами антикор.суд будет заниматься.

Предлагаю в этот проект нуперлуооп-испытателем Омеляна. Пусть парокатится по ГТС.

тогда уже лучше скооперироваться и по трубе послать коллег Омеляна с Нафтагаза, получивших премию за неполученные деньги.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 18:35

Если залетные из Раши набрасывают на вентилятор, то новость годная )))
Еще есть похожая:

В Днепре открыли завод по производству космических ракет Firefly
https://dp.informator.ua/2018/05/17/v-d ... t-firefly/

https://en.wikipedia.org/wiki/Firefly_Aerospace
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:57

Re: Мінінфраструктури та Hyperloop підписали договір про...

  nik1 написав:Почему бы Омеляну не заняться еще более перспективными разработками.

почему бы вам ему не написать? зачем вы финанс флудом мараете?
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:26

Re: Мінінфраструктури та Hyperloop підписали договір про...

  nik1 написав:Почему бы Омеляну не заняться еще более перспективными разработками. Но в качестве писателя фантаста, или научного сотрудника а не министра инфраструктуры Украины.


"Как случайно родить в США: лайфхак от министра Омеляна"
https://kp.ua/politics/606479-kak-sluch ... a-omeliana
fn765341
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:40

  sal написав:А другие страны подписывают такой меморандум? или им пока не надо..

Меморандум, в общем, это договор о намерениях сторон. памятная записка, ни к чему не обязывающая подписавших его стороны.
Мемора́ндум (лат. memorandum) — буквально те про що слід пам'ятати, нагадування

1) дипломатичний документ, в якому викладений фактичний, документальний чи юридичний бік якогось питання. Як правило, додається до ноти або вручається особисто представнику іншої країни.

2) лист з нагадуванням про що-небудь (у торгівлі);

3) доповідна записка, службова довідка;

4) перерахування в страхових полісах (особливо морських) небезпек, страхування від яких не проводиться.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%83%D0%BC

Меморандум (от лат. memorandum — буквально: то, о чем следует помнить):

меморандум (англ. memorandum) в международных либо экономических отношениях — дипломатический документ, обычно вручаемый лично представителю другой страны (компании, корпорации) либо прилагаемый к дипломатической ноте, в котором подробно излагается фактическая сторона интересующего обе стороны вопроса, дается анализ тех или иных положений, приводится обоснование позиции государства (договаривающейся стороны);

в разных учреждениях — докладная записка, служебная справка;

в торговле — письмо с напоминанием о чем-либо;

в страховых полисах (особенно морских) — перечисление опасностей, страхование от которых не производится;

устанавливаемое компанией-дистрибьютором кинофильма ограничение по скидкам и акциям для кинопрокатчиков;

вообще отметка всего достойного запечатления в памяти.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%83%D0%BC
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