Мінінфраструктури та Hyperloop підписали договір про...
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sequence написав:землеотвод, мосты, компрессоры для вакуума, откаты
Решается просто - очень просто - подземная труба и компрессоры/отсосы от ГТС. а откатами антикор.суд будет заниматься.
я тоже думал по поводу использования трубы ГТС: практически все есть - герметичная труба, пусть и небольшого диаметра; компрессоры, можно переделать систему под выкачку воздуха. Маршруты ГТС "немного" не совпадают с трассой Киев-Одесса, но то мелочь. Мелочь также диаметр трубы - полагаю, дабы не трястись с Киева в Одессу по шесть часов, люди согласятся пластом за полчаса ) Сложнее с грузами, особенно контейнерами - придется раскомплектовывать, но на что не пойдешь
Меморандум (от лат. memorandum — буквально: то, о чем следует помнить):
меморандум (англ. memorandum) в международных либо экономических отношениях — дипломатический документ, обычно вручаемый лично представителю другой страны (компании, корпорации) либо прилагаемый к дипломатической ноте, в котором подробно излагается фактическая сторона интересующего обе стороны вопроса, дается анализ тех или иных положений, приводится обоснование позиции государства (договаривающейся стороны);
в разных учреждениях — докладная записка, служебная справка;
в торговле — письмо с напоминанием о чем-либо;
в страховых полисах (особенно морских) — перечисление опасностей, страхование от которых не производится;
устанавливаемое компанией-дистрибьютором кинофильма ограничение по скидкам и акциям для кинопрокатчиков;
вообще отметка всего достойного запечатления в памяти.