Мінінфраструктури та Hyperloop підписали договір про...
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Главный офис Firefly Aerospase, находится в Остине (Техас), основал предприниматель родом из Украины Максим Поляков. ... Назначение данного филиала в Днепре — проводить экспериментальные разработки в сфере технических и естественных наук
В результаті ситуації, що склалася, в квітні 2017 року компанія Firefly була змушена оголосити банкрутство.[11]
Всі активи підприємства, а також патенти і ліцензійні угоди, викупив український підприємець Максим Поляков.[2] На базі раніше заснованої ним компанії EOS Launcher та купленої Firefly Space Systems було створено Firefly Aerospace. Загальний обсяг інвестицій, вкладених Поляковим в FFS, склав $ 75 мільйонів.[12]
17 травня 2018 року компанія Firefly Aerospace відкрила в українському місті Дніпрі свій науково-дослідницький центр. У його штаті щонайменше 150 співробітників. Центр устатковано найбільшим в Україні промисловим 3D-принтером, призначеним для високоякісного друку металом.