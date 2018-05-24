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Мінінфраструктури та Hyperloop
підписали договір про...

Мінінфраструктури та Hyperloop підписали договір про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:52

  myshapiton написав:Если залетные из Раши набрасывают на вентилятор, то новость годная )))
Еще есть похожая:

В Днепре открыли завод по производству космических ракет Firefly
https://dp.informator.ua/2018/05/17/v-d ... t-firefly/

https://en.wikipedia.org/wiki/Firefly_Aerospace

Главный офис Firefly Aerospase, находится в Остине (Техас), основал предприниматель родом из Украины Максим Поляков.
...
Назначение данного филиала в Днепре — проводить экспериментальные разработки в сфере технических и естественных наук

https://dp.informator.ua/2018/05/17/v-d ... t-firefly/
С помощью 3D-принтера.
В результаті ситуації, що склалася, в квітні 2017 року компанія Firefly була змушена оголосити банкрутство.[11]

Всі активи підприємства, а також патенти і ліцензійні угоди, викупив український підприємець Максим Поляков.[2] На базі раніше заснованої ним компанії EOS Launcher та купленої Firefly Space Systems було створено Firefly Aerospace. Загальний обсяг інвестицій, вкладених Поляковим в FFS, склав $ 75 мільйонів.[12]

17 травня 2018 року компанія Firefly Aerospace відкрила в українському місті Дніпрі свій науково-дослідницький центр. У його штаті щонайменше 150 співробітників. Центр устатковано найбільшим в Україні промисловим 3D-принтером, призначеним для високоякісного друку металом.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Firefly_Aerospace
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 06:58

Re: Мінінфраструктури та Hyperloop підписали договір про...

  myshapiton написав:В Днепре открыли завод по производству космических ракет Firefly

Не отвлекайте от темы, дайте сначала с этой поржать.
Про ракеты, освоение Альфа Центавры под помидоры и постройку ньювасюков заведите отдельные темы, пожалуйста.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:39

  sequence написав:ну все. капэць. метро на троэщыну и веник не будет. гиперлуп занялся серьезным, а, главное, нужным в нищей стране делом


Гіперлуп тільки в небагатих країнах поки і збирається щось будувати. Індія, Індонезія, Словаччина, тепер от Україна. Мабуть, технологія ще доволі нова і небезпечна, тому тренуватись будуть на тому, кого не шкода.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:44

  socioniktest написав:
Гіперлуп тільки в небагатих країнах поки і збирається щось будувати. Індія, Індонезія, Словаччина, тепер от Україна. Мабуть, технологія ще доволі нова і небезпечна, тому тренуватись будуть на тому, кого не шкода.

за чей счет?
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