Мінінфраструктури та Hyperloop підписали договір про...
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Меморандум (от лат. memorandum — буквально: то, о чем следует помнить):
меморандум (англ. memorandum) в международных либо экономических отношениях — дипломатический документ, обычно вручаемый лично представителю другой страны (компании, корпорации) либо прилагаемый к дипломатической ноте, в котором подробно излагается фактическая сторона интересующего обе стороны вопроса, дается анализ тех или иных положений, приводится обоснование позиции государства (договаривающейся стороны);
в разных учреждениях — докладная записка, служебная справка;
в торговле — письмо с напоминанием о чем-либо;
в страховых полисах (особенно морских) — перечисление опасностей, страхование от которых не производится;
устанавливаемое компанией-дистрибьютором кинофильма ограничение по скидкам и акциям для кинопрокатчиков;
вообще отметка всего достойного запечатления в памяти.
Главный офис Firefly Aerospase, находится в Остине (Техас), основал предприниматель родом из Украины Максим Поляков. ... Назначение данного филиала в Днепре — проводить экспериментальные разработки в сфере технических и естественных наук
В результаті ситуації, що склалася, в квітні 2017 року компанія Firefly була змушена оголосити банкрутство.[11]
Всі активи підприємства, а також патенти і ліцензійні угоди, викупив український підприємець Максим Поляков.[2] На базі раніше заснованої ним компанії EOS Launcher та купленої Firefly Space Systems було створено Firefly Aerospace. Загальний обсяг інвестицій, вкладених Поляковим в FFS, склав $ 75 мільйонів.[12]
17 травня 2018 року компанія Firefly Aerospace відкрила в українському місті Дніпрі свій науково-дослідницький центр. У його штаті щонайменше 150 співробітників. Центр устатковано найбільшим в Україні промисловим 3D-принтером, призначеним для високоякісного друку металом.
sequence написав:ну все. капэць. метро на троэщыну и веник не будет. гиперлуп занялся серьезным, а, главное, нужным в нищей стране делом
Гіперлуп тільки в небагатих країнах поки і збирається щось будувати. Індія, Індонезія, Словаччина, тепер от Україна. Мабуть, технологія ще доволі нова і небезпечна, тому тренуватись будуть на тому, кого не шкода.
socioniktest написав: Гіперлуп тільки в небагатих країнах поки і збирається щось будувати. Індія, Індонезія, Словаччина, тепер от Україна. Мабуть, технологія ще доволі нова і небезпечна, тому тренуватись будуть на тому, кого не шкода.
sal написав:Решается просто - очень просто - подземная труба и компрессоры/отсосы от ГТС. а откатами антикор.суд будет заниматься.
я тоже думал по поводу использования трубы ГТС: практически все есть - герметичная труба, пусть и небольшого диаметра; компрессоры, можно переделать систему под выкачку воздуха. Маршруты ГТС "немного" не совпадают с трассой Киев-Одесса, но то мелочь. Мелочь также диаметр трубы - полагаю, дабы не трястись с Киева в Одессу по шесть часов, люди согласятся пластом за полчаса ) Сложнее с грузами, особенно контейнерами - придется раскомплектовывать, но на что не пойдешь
Да я Вас умоляю! Как же Вы могли забыть про абсолютно уникальный нефтепровод Одесса-Броды, который как будто специально 20 лет простаивал и выжидал этот уникальный момент! Всё просто: с 2019-го подключаем уже ненужный газопровод от Киева, строим коннектор на уже давно пустой нефтепровод до Адэсы - и всьо!
Можем ещё обмозговать момент с ускоренными поставками гастарбайтеров в Польшу по второй части пустого нефтепровода, до Бродов. Как Вам идея: в целях экономии на аренде жилья после 14-часовой смены в Польше гиперлупить их назад в Нэньку? По дешёвому тарифу? И гиперлуп работает, и гастеры копейку экономят!
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.