Мінінфраструктури та Hyperloop підписали договір про...
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Главный офис Firefly Aerospase, находится в Остине (Техас), основал предприниматель родом из Украины Максим Поляков. ... Назначение данного филиала в Днепре — проводить экспериментальные разработки в сфере технических и естественных наук
sal написав:Решается просто - очень просто - подземная труба и компрессоры/отсосы от ГТС. а откатами антикор.суд будет заниматься.
я тоже думал по поводу использования трубы ГТС: практически все есть - герметичная труба, пусть и небольшого диаметра; компрессоры, можно переделать систему под выкачку воздуха. Маршруты ГТС "немного" не совпадают с трассой Киев-Одесса, но то мелочь. Мелочь также диаметр трубы - полагаю, дабы не трястись с Киева в Одессу по шесть часов, люди согласятся пластом за полчаса ) Сложнее с грузами, особенно контейнерами - придется раскомплектовывать, но на что не пойдешь
Да я Вас умоляю! Как же Вы могли забыть про абсолютно уникальный нефтепровод Одесса-Броды, который как будто специально 20 лет простаивал и выжидал этот уникальный момент! Всё просто: с 2019-го подключаем уже ненужный газопровод от Киева, строим коннектор на уже давно пустой нефтепровод до Адэсы - и всьо!
Можем ещё обмозговать момент с ускоренными поставками гастарбайтеров в Польшу по второй части пустого нефтепровода, до Бродов. Как Вам идея: в целях экономии на аренде жилья после 14-часовой смены в Польше гиперлупить их назад в Нэньку? По дешёвому тарифу? И гиперлуп работает, и гастеры копейку экономят!
Инженеры из Украины и Шотландии провели в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара лабораторные испытания прототипа двигателя для ракеты-аутофага, которая в полете "съедает" свои компоненты.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...