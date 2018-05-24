Мінінфраструктури та Hyperloop підписали договір про...

Баблонавт написав:

sequence написав: sal написав: Решается просто - очень просто - подземная труба и компрессоры/отсосы от ГТС. а откатами антикор.суд будет заниматься. Решается просто - очень просто - подземная труба и компрессоры/отсосы от ГТС. а откатами антикор.суд будет заниматься.

я тоже думал по поводу использования трубы ГТС: практически все есть - герметичная труба, пусть и небольшого диаметра; компрессоры, можно переделать систему под выкачку воздуха. Маршруты ГТС "немного" не совпадают с трассой Киев-Одесса, но то мелочь. Мелочь также диаметр трубы - полагаю, дабы не трястись с Киева в Одессу по шесть часов, люди согласятся пластом за полчаса ) Сложнее с грузами, особенно контейнерами - придется раскомплектовывать, но на что не пойдешь я тоже думал по поводу использования трубы ГТС: практически все есть - герметичная труба, пусть и небольшого диаметра; компрессоры, можно переделать систему под выкачку воздуха. Маршруты ГТС "немного" не совпадают с трассой Киев-Одесса, но то мелочь. Мелочь также диаметр трубы - полагаю, дабы не трястись с Киева в Одессу по шесть часов, люди согласятся пластом за полчаса) Сложнее с грузами, особенно контейнерами - придется раскомплектовывать, но на что не пойдешь

Да я Вас умоляю!Как же Вы могли забыть про абсолютно уникальный нефтепровод Одесса-Броды, который как будто специально 20 лет простаивал и выжидал этот уникальный момент!Всё просто: с 2019-го подключаем уже ненужный газопровод от Киева, строим коннектор на уже давно пустой нефтепровод до Адэсы - и всьо!Можем ещё обмозговать момент с ускоренными поставками гастарбайтеров в Польшу по второй части пустого нефтепровода, до Бродов. Как Вам идея: в целях экономии на аренде жилья после 14-часовой смены в Польше гиперлупить их назад в Нэньку? По дешёвому тарифу? И гиперлуп работает, и гастеры копейку экономят!