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Мінінфраструктури та Hyperloop
підписали договір про...

Мінінфраструктури та Hyperloop підписали договір про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:11

myshapiton
Всё-таки пытаешься спрыгнуть с темы :)
Не надо здесь про ракеты, давай про хиперлуп.

Зы. А то что украинцы на американского (условно конечно) пана горбатятся – так чем здесь гордиться? Это уже веками так.

Ззы. О, подчистили уже. Накляузничал небось? Ябеда :)
Востаннє редагувалось fokus в П'ят 15 чер, 2018 17:14, всього редагувалось 1 раз.
fokus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:13

  yanyura написав:
Главный офис Firefly Aerospase, находится в Остине (Техас), основал предприниматель родом из Украины Максим Поляков.
...
Назначение данного филиала в Днепре — проводить экспериментальные разработки в сфере технических и естественных наук

https://dp.informator.ua/2018/05/17/v-d ... t-firefly/
С помощью 3D-принтера.


А в чем зрада?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:37

  Баблонавт написав:
  sequence написав:
  sal написав:Решается просто - очень просто - подземная труба и компрессоры/отсосы от ГТС. а откатами антикор.суд будет заниматься.

я тоже думал по поводу использования трубы ГТС: практически все есть - герметичная труба, пусть и небольшого диаметра; компрессоры, можно переделать систему под выкачку воздуха. Маршруты ГТС "немного" не совпадают с трассой Киев-Одесса, но то мелочь. Мелочь также диаметр трубы - полагаю, дабы не трястись с Киева в Одессу по шесть часов, люди согласятся пластом за полчаса :)) Сложнее с грузами, особенно контейнерами - придется раскомплектовывать, но на что не пойдешь
Да я Вас умоляю!
Как же Вы могли забыть про абсолютно уникальный нефтепровод Одесса-Броды, который как будто специально 20 лет простаивал и выжидал этот уникальный момент!
Всё просто: с 2019-го подключаем уже ненужный газопровод от Киева, строим коннектор на уже давно пустой нефтепровод до Адэсы - и всьо!

Можем ещё обмозговать момент с ускоренными поставками гастарбайтеров в Польшу по второй части пустого нефтепровода, до Бродов. Как Вам идея: в целях экономии на аренде жилья после 14-часовой смены в Польше гиперлупить их назад в Нэньку? По дешёвому тарифу? И гиперлуп работает, и гастеры копейку экономят!

Как тебе такое, Илон Маск? :mrgreen:
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:13

  Грйс-мэн написав:Как тебе такое, Илон Маск? :mrgreen:


Ух ты, как кремлеботов проперло. Что, не нравится реальность, в которой "нищая развалившаяся Украина" умеет в космос?

Привыкайте.

Вот вам еще новость:

https://glavnoe.ua/news/n344148-inzhenery-iz-ukrainy-i-shotlandii-ispytali-v-dnepre-pozhirajuschuju-sebja-raketu

Инженеры из Украины и Шотландии провели в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара лабораторные испытания прототипа двигателя для ракеты-аутофага, которая в полете "съедает" свои компоненты.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 21:03

  Sommer написав:Вот вам еще новость:

https://glavnoe.ua/news/n344148-inzhenery-iz-ukrainy-i-shotlandii-ispytali-v-dnepre-pozhirajuschuju-sebja-raketu

Инженеры из Украины и Шотландии провели в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара лабораторные испытания прототипа двигателя для ракеты-аутофага, которая в полете "съедает" свои компоненты.

Да, видели этот замечательный двигатель на фото
Зображення
(https://www.gla.ac.uk/news/headline_586616_en.html), проработавший 60 секунд на смеси перхлората аммония и нитрата аммония в полипропиленовой трубке. Там еще и ЗАЗ привлекли к разработке двигателя для ракеты - именно его свеча накаливания от печки "Запорожца" вставлена - видимо двигатель для ракеты-аутофага без нее не запустишь.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:29

  yanyura написав:
  Sommer написав:Вот вам еще новость:

https://glavnoe.ua/news/n344148-inzhenery-iz-ukrainy-i-shotlandii-ispytali-v-dnepre-pozhirajuschuju-sebja-raketu

Инженеры из Украины и Шотландии провели в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара лабораторные испытания прототипа двигателя для ракеты-аутофага, которая в полете "съедает" свои компоненты.

Да, видели этот замечательный двигатель на фото
Зображення
(https://www.gla.ac.uk/news/headline_586616_en.html), проработавший 60 секунд на смеси перхлората аммония и нитрата аммония в полипропиленовой трубке. Там еще и ЗАЗ привлекли к разработке двигателя для ракеты - именно его свеча накаливания от печки "Запорожца" вставлена - видимо двигатель для ракеты-аутофага без нее не запустишь.


В чем зрада, все-таки? Печатают на 3D-принтере - зрада, собирают руками - опять зрада?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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