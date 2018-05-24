Мінінфраструктури та Hyperloop підписали договір про...
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Главный офис Firefly Aerospase, находится в Остине (Техас), основал предприниматель родом из Украины Максим Поляков. ... Назначение данного филиала в Днепре — проводить экспериментальные разработки в сфере технических и естественных наук
sal написав:Решается просто - очень просто - подземная труба и компрессоры/отсосы от ГТС. а откатами антикор.суд будет заниматься.
я тоже думал по поводу использования трубы ГТС: практически все есть - герметичная труба, пусть и небольшого диаметра; компрессоры, можно переделать систему под выкачку воздуха. Маршруты ГТС "немного" не совпадают с трассой Киев-Одесса, но то мелочь. Мелочь также диаметр трубы - полагаю, дабы не трястись с Киева в Одессу по шесть часов, люди согласятся пластом за полчаса ) Сложнее с грузами, особенно контейнерами - придется раскомплектовывать, но на что не пойдешь
Да я Вас умоляю! Как же Вы могли забыть про абсолютно уникальный нефтепровод Одесса-Броды, который как будто специально 20 лет простаивал и выжидал этот уникальный момент! Всё просто: с 2019-го подключаем уже ненужный газопровод от Киева, строим коннектор на уже давно пустой нефтепровод до Адэсы - и всьо!
Можем ещё обмозговать момент с ускоренными поставками гастарбайтеров в Польшу по второй части пустого нефтепровода, до Бродов. Как Вам идея: в целях экономии на аренде жилья после 14-часовой смены в Польше гиперлупить их назад в Нэньку? По дешёвому тарифу? И гиперлуп работает, и гастеры копейку экономят!
Инженеры из Украины и Шотландии провели в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара лабораторные испытания прототипа двигателя для ракеты-аутофага, которая в полете "съедает" свои компоненты.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Инженеры из Украины и Шотландии провели в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара лабораторные испытания прототипа двигателя для ракеты-аутофага, которая в полете "съедает" свои компоненты.
Да, видели этот замечательный двигатель на фото (https://www.gla.ac.uk/news/headline_586616_en.html), проработавший 60 секунд на смеси перхлората аммония и нитрата аммония в полипропиленовой трубке. Там еще и ЗАЗ привлекли к разработке двигателя для ракеты - именно его свеча накаливания от печки "Запорожца" вставлена - видимо двигатель для ракеты-аутофага без нее не запустишь.
Инженеры из Украины и Шотландии провели в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара лабораторные испытания прототипа двигателя для ракеты-аутофага, которая в полете "съедает" свои компоненты.
Да, видели этот замечательный двигатель на фото (https://www.gla.ac.uk/news/headline_586616_en.html), проработавший 60 секунд на смеси перхлората аммония и нитрата аммония в полипропиленовой трубке. Там еще и ЗАЗ привлекли к разработке двигателя для ракеты - именно его свеча накаливания от печки "Запорожца" вставлена - видимо двигатель для ракеты-аутофага без нее не запустишь.
В чем зрада, все-таки? Печатают на 3D-принтере - зрада, собирают руками - опять зрада?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer написав:В чем зрада, все-таки? Печатают на 3D-принтере - зрада, собирают руками - опять зрада?
Да вы что! Какая "зрада"? Я наоборот, горжусь украинскими учеными, ведь только они, в отличие от всех остальных ракетостроителей, включая Маска (SpaceX), смогли додуматься, что детали ракет можно печатать на 3D-принтере, а вместо сложной и дорогой системы запуска ракет использовать свечу накаливания от печки "Запорожца". И теперь Украине, чтобы стать лидером ракетостроения в мире абсолютно не нужны ни КБ «Южное», ни Южмаш!
А вы все "зрада" да "зрада"! Наоборот, это Перемога!
Sommer написав:В чем зрада, все-таки? Печатают на 3D-принтере - зрада, собирают руками - опять зрада?
Да вы что! Какая "зрада"? Я наоборот, горжусь украинскими учеными, ведь только они, в отличие от всех остальных ракетостроителей, включая Маска (SpaceX), смогли додуматься, что детали ракет можно печатать на 3D-принтере, а вместо сложной и дорогой системы запуска ракет использовать свечу накаливания от печки "Запорожца". И теперь Украине, чтобы стать лидером ракетостроения в мире абсолютно не нужны ни КБ «Южное», ни Южмаш!
А вы все "зрада" да "зрада"! Наоборот, это Перемога!
Понятно. Рекомендую иногда на мир смотреть не через зрадофильтры. Реальность - она немного другая, чем из окопчика видится.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer написав:В чем зрада, все-таки? Печатают на 3D-принтере - зрада, собирают руками - опять зрада?
Да вы что! Какая "зрада"? Я наоборот, горжусь украинскими учеными, ведь только они, в отличие от всех остальных ракетостроителей, включая Маска (SpaceX), смогли додуматься, что детали ракет можно печатать на 3D-принтере, а вместо сложной и дорогой системы запуска ракет использовать свечу накаливания от печки "Запорожца". И теперь Украине, чтобы стать лидером ракетостроения в мире абсолютно не нужны ни КБ «Южное», ни Южмаш!
А вы все "зрада" да "зрада"! Наоборот, это Перемога!
Я спрыгиваю с темы только в твоих нездоровых фантазиях. Украина должна молиться на каждого инвестора, который сюда вкладывает деньги с целью разработки новых изделий и технологий. Это не только дополнительный приток валюты в страну, так еще и возможность украинцам развивать передовые технологии тут, а не уезжать за бугор.
Ни в Хиперлупе, ни в частной ракете нет ни капли даже возможной зрады. Мне абсолютно плевать будут тут строить их или нет. Главное, чтобы за разработку заплатили деньги.