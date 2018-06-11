Більше 8 млн громадян підписали декларацію про медичне обслуговування, заявляє президент України Петро Порошенко.
Дивися повний текст Декларацію про медобслуговування вже підписали понад 8 млн українців - Порошенко.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 13:58
Декларацію про медобслуговування вже підписали понад 8...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Декларацію про медобслуговування вже підписали понад 8 млн українців - Порошенко.
Додано: Чет 14 чер, 2018 14:23
Вот только стоимость медицинских услуг пока целиком и полностью ложится на пациента. Как говорится "деньги ходят за пациентом". Нет у пациента денег - нет и услуг.
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