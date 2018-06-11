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Декларацію про медобслуговування
вже підписали понад 8...

Декларацію про медобслуговування вже підписали понад 8...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:58

Декларацію про медобслуговування вже підписали понад 8...

Пропонуємо до обговорення:
Більше 8 млн громадян підписали декларацію про медичне обслуговування, заявляє президент України Петро Порошенко.

Дивися повний текст Декларацію про медобслуговування вже підписали понад 8 млн українців - Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:59

и чё?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:23

Вот только стоимость медицинских услуг пока целиком и полностью ложится на пациента. Как говорится "деньги ходят за пациентом". Нет у пациента денег - нет и услуг.
siriys
 
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